《電馭叛客 2077》之後 微軟不會再推任何遊戲限定款Xbox One主機

宣布推出《電馭叛客 2077》限定款Xbox One X之後，微軟稍早除了說明此限定款主機將在全球特定市場提供總計4萬5000套之後，將不會再提供任何以Xbox One系列為基礎的遊戲限定款主機。

而微軟之所以強調此項決定，自然也是希望使用者能將接下來的目光集中在年底準備上市的Xbox Series X，避免現有機種話題過分搶走新機風采，因此Xbox One時代的最後一款遊戲主題合作機種，確定就是與《電馭叛客 2077》合作打造的限定款Xbox One X。

微軟目前已經公布絕大多數Xbox Series X設計細節，同時也說明為什麼採用直立機殼設計，甚至使用者也能透過更方便使用的外接硬碟擴充儲存容量，而此次在控制器部分也做了不少調整。

在相關說法裡，微軟預期會在5月間再次公布更多有關Xbox Series X內容，或許接下來就會進一步說明首波支援遊戲，以及可能對應服務，至於售價部分是否也會連帶揭曉，則還無法確認。

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