微軟模擬飛行《Microsoft Flight Simulator》Alpha 測試新照片！逼真落日、城市、飛機細節

《Microsoft Flight Simulator 微軟模擬飛行》先前發布 1.2.10 版本，改進了功能並新增 AirBus A320 NEO，近日又在官方網站分享多張 Alpha 測試版參與者 SimTom112 在遊戲過程中的截圖照片。

這些全新的截圖照片除了能看到《微軟模擬飛行》裡飛機機身的細節、精細的駕駛艙空間，環境光線更是逼真，無論是落日、晚霞、晴天的光線全都恰到好處，就像真的一樣。

圖片及資料來源：Neowin、Flight Simulator

SimTom112 身兼專業攝影師和無人機飛行員，在這次的遊戲截圖中，他運用自己的專業攝影技術才能在《微軟模擬飛行》（縮寫：MSFS）拍攝這麼美麗的照片。

圖片及資料來源：Neowin、Flight Simulator

SimTom112 進一步表示，無論是在透過無人機攝影，或是在現實生活進行拍攝，兩種攝影模式在對焦、構圖其實都是相同。只是無人機可以讓攝影師將攝影機飛到想要拍攝的角度進行拍攝，讓拍照打破攝影機、三腳架、鏡頭限制，隨時找到最好的拍攝角度。

圖片及資料來源：Neowin、Flight Simulator

在玩《微軟模擬飛行》（縮寫：MSFS）遊戲心得的部分，SimTom112 認為在遊戲駕駛飛機與他操控無人機飛行感覺完全不同，飛機飛翔是橫向移動、速度也比較快；而無人機就像是直升機飛行。

圖片及資料來源：Neowin、Flight Simulator

從 SimTom112 分享的截圖照片來看，遊戲畫面相當精細，就連細節也很貼因。

此外，《微軟模擬飛行》在飛行的環境光線調整非常細膩，尤其是 SimTom112 分享的日落照片，每一張都像是真正的太陽下山照片，而且仔細看每一架飛機的細節也都很細膩，甚至就連遊戲的開關門、環境…等更是真的一樣。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

圖片及資料來源：Neowin、Flight Simulator