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Seagate也搭配《電馭叛客 2077》遊戲 推出主題款式外接硬碟
除了微軟推出《電馭叛客 2077》限定款Xbox One X，與微軟同樣有深度合作關係的Seagate稍早也宣布推出《電馭叛客 2077》限定款外接硬碟。
Seagate此款以《電馭叛客 2077》遊戲主題作為外型設計的外接硬碟，本身其實就是先前針對Xbox主機打造的Xbox Game Drive，並且區分2TB與5TB兩種儲存容量。
外觀則以《電馭叛客 2077》遊戲主題為設計，因此也採用此次遊戲主題配色，包含大面積黃色底色、LED藍光，以及金屬鏽蝕斑駁質感。而功能部分則同樣具備自動檢測與快速安裝功能，透過USB連接即可在Xbox主機上使用，另外也能用在一般PC存放資料。
此款硬碟將以90美元及150美元價格銷售，但還無法確定Seagate是否會在其他海外市場銷售。
Get ready. We have a city to burn. #Cyberpunk2077— seagate (@Seagate) April 20, 2020
We've teamed up with @CyberpunkGame and @Xbox to bring you the Cyberpunk 2077 Special Edition Game Drive for Xbox! What excites you most about the game from what we know so far?
Learn more: https://t.co/CJJOM0IHXx pic.twitter.com/5iIGJS4ngf
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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