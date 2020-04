Seagate也搭配《電馭叛客 2077》遊戲 推出主題款式外接硬碟

除了微軟推出《電馭叛客 2077》限定款Xbox One X,與微軟同樣有深度合作關係的Seagate稍早也宣布推出《電馭叛客 2077》限定款外接硬碟。

Seagate此款以《電馭叛客 2077》遊戲主題作為外型設計的外接硬碟,本身其實就是先前針對Xbox主機打造的Xbox Game Drive,並且區分2TB與5TB兩種儲存容量。

外觀則以《電馭叛客 2077》遊戲主題為設計,因此也採用此次遊戲主題配色,包含大面積黃色底色、LED藍光,以及金屬鏽蝕斑駁質感。而功能部分則同樣具備自動檢測與快速安裝功能,透過USB連接即可在Xbox主機上使用,另外也能用在一般PC存放資料。

此款硬碟將以90美元及150美元價格銷售,但還無法確定Seagate是否會在其他海外市場銷售。

