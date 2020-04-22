市場看法Sony、微軟在內業者將提早公布更多新遊戲、主機消息
Sony稍早對外公布PlayStation 5的控制手把後，市調機構Niko Partners旗下分析師Daniel Ahmad認為，隨著今年E3 2020活動取消舉辦，部分業者預期會更早舉辦獨立活動公布遊戲新作，但也有部分業者維持在原本E3 2020展期時間舉辦活動，甚至部分家用主機廠商或特定遊戲業者將會在更早時間公布新消息。
依照Daniel Ahmad的看法，意味Sony或微軟將有可能在更早時間公布更多新機相關資訊，同時預期Sony公布新機資訊將會在近期內正式公布PlayStation 5主機具體細節。
而就不少遊戲媒體看法認為，各家業者接下來預計對外公布的新款遊戲、主機相關消息時間，將會分散在5、6、7月，而不像過往集中在上半年的E3展會活動，其中也與新型冠狀病毒疫情影響有關，使得部分遊戲作品推出時間面臨延後。
例如由Naughty Dog製作的《最後生還者 二部曲 (The Last of Us Part II)》除了原先考量讓遊戲內容能以最佳形式呈現，因此宣布將原本預計在2月21日的上市時間調整為5月29日，後續則是因為疫情影響全球貨運問題，因此必須暫時無限期延後遊戲上市時間。
同樣的影響也可能發生在Sony身上，因此原訂對外公布新機資訊的時間表，同樣也有可能因為疫情影響而面臨改變。
相較於Sony，微軟則是在日前大方公布Xbox Series X具體外觀，同時也進一步說明其硬體特性與效能表現，藉此獲取更高玩家目光關注。但Sony目前採取宣傳策略，則是吊足玩家胃口，再適時提供一些新機資訊，同時也配合遊戲新作持續穩定PlayStation 4平台遊玩魅力。
With E3 cancelled, a lot of the planned reveals / announcements have been moved out of that single week.— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 19, 2020
Some are now much earlier, others much later. Some still during E3 week ofc.
The first proper next gen console/games showcase is much earlier too.
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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