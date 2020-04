市場看法Sony、微軟在內業者將提早公布更多新遊戲、主機消息

Sony稍早對外公布PlayStation 5的控制手把後,市調機構Niko Partners旗下分析師Daniel Ahmad認為,隨著今年E3 2020活動取消舉辦,部分業者預期會更早舉辦獨立活動公布遊戲新作,但也有部分業者維持在原本E3 2020展期時間舉辦活動,甚至部分家用主機廠商或特定遊戲業者將會在更早時間公布新消息。

依照Daniel Ahmad的看法,意味Sony或微軟將有可能在更早時間公布更多新機相關資訊,同時預期Sony公布新機資訊將會在近期內正式公布PlayStation 5主機具體細節。

而就不少遊戲媒體看法認為,各家業者接下來預計對外公布的新款遊戲、主機相關消息時間,將會分散在5、6、7月,而不像過往集中在上半年的E3展會活動,其中也與新型冠狀病毒疫情影響有關,使得部分遊戲作品推出時間面臨延後。

例如由Naughty Dog製作的《最後生還者 二部曲 (The Last of Us Part II)》除了原先考量讓遊戲內容能以最佳形式呈現,因此宣布將原本預計在2月21日的上市時間調整為5月29日,後續則是因為疫情影響全球貨運問題,因此必須暫時無限期延後遊戲上市時間。

同樣的影響也可能發生在Sony身上,因此原訂對外公布新機資訊的時間表,同樣也有可能因為疫情影響而面臨改變。

相較於Sony,微軟則是在日前大方公布Xbox Series X具體外觀,同時也進一步說明其硬體特性與效能表現,藉此獲取更高玩家目光關注。但Sony目前採取宣傳策略,則是吊足玩家胃口,再適時提供一些新機資訊,同時也配合遊戲新作持續穩定PlayStation 4平台遊玩魅力。

