NVIDIA證實：GeForce NOW失去微軟等遊戲業者內容

今年2月宣布旗下長時間以beta形式提供使用的串流遊戲服務GeForce NOW終於轉為正式版，但後續卻因為內容授權使用模式改變等因素，使得動視暴雪、Bethesda在內遊戲業者先後要求NVIDIA將原先提供使用遊戲自GeForce NOW服務下架。

或許是為了鞏固使用信心，NVIDIA稍早發出聲明表示包含Ubisoft、Epic、Bungie 及 Bandai Namco在內超過100家遊戲開發商均表示支持，同時也預計在今年6月開始推行商業服務，透過與眾多遊戲銷售平台合作，讓遊戲推出時也能透過GeForce NOW服務讓更多玩家藉由網路連接遊玩。

NVIDIA強調目前在GeForce NOW服務收錄遊戲作品數量已經不少，例如在Valve旗下Steam服務中排名前四40的遊戲中，目前已有30款在GeForce NOW服務提供使用，未來預計在此項服務內增加超過1500款遊戲作品。

不過，包含微軟遊戲工作室 (Microsoft Game Studio)、Codemasters、Klei Entertainment、華納遊戲 (Warner Bros)等遊戲開發商暨發行商，則確定將於4月24日退出GeForce NOW服務平台，但諸如Ubisoft、Epic Games、Bungie，以及萬代南夢宮 (Bandai Namco)在內遊戲業者、發行商，則表示會大力支持NVIDIA此項串流遊戲服務。

而為了與更多遊戲開發商深入合作，NVIDIA確認將GeForce NOW服務試用期延長，讓遊戲開發商能有更多時間做好準備，並且讓NVIDIA能進一步完善GeForce NOW服務遊戲資料庫內容，接下來預計會在6月正式以商業服務形式運作。

目前包含《天命2》、《絕對武力：全球攻勢》、《鋼鐵雄心 IV》、《騎馬與砍殺 II：領主》、《Rust》、《Warframe》和《殘酷暗影：破壞領主》在內遊戲，都能藉由GeForce NOW服務串流遊玩。

至於針對先前爭議，包含微軟遊戲工作室、Codemasters、Klei Entertainment等遊戲業者所提供內容，將會從美國西岸時間4月24日起自GeForce NOW服務下架，而NVIDIA也期望能與這些遊戲業者恢復合作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》