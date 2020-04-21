比官方售價還便宜！網友上網買Switch零件DIY組裝只花199美元

Stay Home 防疫時刻、宅經濟當道，玩遊戲是不少人的紓壓方式， 隨著《Animal Crossing: New Horizons 集合啦！動物森友會》遊戲爆紅，任天堂主機 Nintendo Switch 和特別版動森機供不應求，二手機價格更是翻倍飆漲。

美國玩家 Sarbaaz37 不滿二手機亂漲一通，決定自己買零件 DIY 組裝 Nintendo Switch ，更厲害的是這台 DIY Switch 只花了 199 美元（約新台幣 5,980 元），比官方售價還便宜！

圖片及資料來源： Imgur 、gamesradar

Sarbaaz37 透露自己決定 Nintendo Switch 主機之前，美國加州西雅圖的售價已經炒到 450 美元到 600 美元左右，但任天堂官方定價則只要 299.99 美元，也因此他對這些發災難財的人非常生氣。

為了自己 DIY 組裝 Nintendo Switch ，Sarbaaz37 到 eBay 蒐羅購買主機所需要的 22 種零件，其中最貴的是零件是主機板、要價 95 美元。

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除了花錢之外，最花的其實是時間，不僅要花時間找便宜零件、上網與其他人競標零件，還要花時間等待部分零件從中國運到美國，因此光組裝好這台 Nintendo Switch 就耗時一個月。

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如果你也想 DIY 自己嘗試組裝 Nintendo Switch 遊戲主機的話，Sarbaaz37 把自己的組裝方法、組裝步驟、購買的零件及價格全都詳細地放上 Imgur 與大家分享，而且他只花了 199 美元就組裝完成。

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但最酷的是，Sarbaaz37 組裝的 Switch 主機不只是拿來看而已，還能開機玩遊戲。而他也表示，對他來說 DIY 組裝 Switch 主機是一個有趣的項目，也讓他在隔離期間能有事情忙碌，同時又不用花太多錢。

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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》