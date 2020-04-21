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比官方售價還便宜！網友上網買Switch零件DIY組裝只花199美元

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源： Imgur 、gamesradar
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美國玩家 Sarbaaz37 不滿二手機亂漲一通，決定自己買零件 DIY 組裝 Nintendo Switch ，更厲害的是這台 DIY Switch 只花了 199 美元（約新台幣 5,980 元），比官方售價還便宜！

圖片及資料來源： Imgur 、gamesradar
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Sarbaaz37 透露自己決定 Nintendo Switch 主機之前，美國加州西雅圖的售價已經炒到 450 美元到 600 美元左右，但任天堂官方定價則只要 299.99 美元，也因此他對這些發災難財的人非常生氣。

為了自己 DIY 組裝 Nintendo Switch ，Sarbaaz37 到 eBay 蒐羅購買主機所需要的 22 種零件，其中最貴的是零件是主機板、要價 95 美元。

圖片及資料來源： Imgur 、gamesradar
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除了花錢之外，最花的其實是時間，不僅要花時間找便宜零件、上網與其他人競標零件，還要花時間等待部分零件從中國運到美國，因此光組裝好這台 Nintendo Switch 就耗時一個月。

圖片及資料來源： Imgur 、gamesradar
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如果你也想 DIY 自己嘗試組裝 Nintendo Switch 遊戲主機的話，Sarbaaz37 把自己的組裝方法、組裝步驟、購買的零件及價格全都詳細地放上 Imgur 與大家分享，而且他只花了 199 美元就組裝完成。

圖片及資料來源： Imgur 、gamesradar
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但最酷的是，Sarbaaz37 組裝的 Switch 主機不只是拿來看而已，還能開機玩遊戲。而他也表示，對他來說 DIY 組裝 Switch 主機是一個有趣的項目，也讓他在隔離期間能有事情忙碌，同時又不用花太多錢。

圖片及資料來源： Imgurgamesradar

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

DIY 動物森友會

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