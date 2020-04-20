微軟推出《電馭叛客 2077》限定款Xbox One X

除了與NVIDIA打造蒸汽龐克風格設計的GeForce RTX 2080 Ti顯示卡，CD Projekt Red預計今年9月17日推出的《電馭叛客 2077 (Cyberpunk 2077)》，稍早更確認與微軟合作限定款配色設計的Xbox One X，預計會在今年6月開放銷售。

不過，由於原訂4月16日推出的遊戲因為無法趕上原本開發進度，因此延後至今年9月17日推出，因此預計在今年6月推出的《電馭叛客 2077》限定款Xbox One X將僅先提供主機與控制器在內配件，遊戲內容則要等到9月17日以後才會開放遊玩。

而此次推出的限定款Xbox One X同樣以蒸汽龐克風格打造，機身上還會以夜光材質印上「No Future」字樣，正面更以雷射雕刻「Strong Magnetic Field 強力磁場」字樣，並且以仿蝕鏽設計呈現，機身更內嵌雷色藍色LED燈組。

而控制器則採用黑銀配色，藉此代表由基努李維在遊戲中飾演角色「銀手強尼 (Johnny Silverhand)」，而主機內建儲存容量則是1TB。

不過，目前微軟方面尚未公佈此款限定款Xbox One X具體售價。

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