Sony新專利顯示 將打造可感知玩家遊玩情緒的機器人

Sony先前已經申請一項在遊戲主機內提供人工智慧助理服務的設計專利，而稍早再次遞交專利內容，更顯示Sony準備以人工智慧技術打造可陪同玩家遊玩，或是在遊戲中協助提昇玩家遊玩技巧，甚至可以感知玩家遊玩情緒的機器人技術。

不過，目前暫時還無法確認此項技術是否指軟體形式呈現的機器人系統，或是可在真實世界與玩家互動的機器人產品。但從Sony遞交專利內容顯示，似乎有可能以畫面上出現提示內容作為呈現方式為主。

另一方面，Sony在專利敘述內也並未特別說明是否用於PlayStation 5，因此這項技術專利也有可能應用在其他產品設計。

在去年時候，Sony便提出可在遊戲主機產品增加數位助理服務的設計專利，並且將以PlayStation Assist為稱，其中包含藉由人工智慧技術協助使用者遊玩遊戲內容。

不過，目前還無法確認Sony將如何提供使用此項數位助理服務，或許會在遊玩過程適當給予使用者遊玩建議，或是協助使用者在遊玩過程啟用錄影，或是畫面截圖功能，甚至也能即時查找遊戲攻略。

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