Apple Music網頁版服務正式上線 Windows 10、Linux、Chrome OS都能使用

去年9月以測試形式提供使用的Apple Music網頁版服務，目前已經轉為正式版本，並且透過music.apple.com網域提供使用。

而Apple Music網頁版服務，基本上也會提供與Mac平台版本相同功能，包含為你推薦、瀏覽、廣播等功能，收錄內容也會依照不同地區有所差異。

當使用者登入個人Apple ID後，就會顯示個人追蹤藝人、專輯與歌曲內容，另外也會顯示個人建立歌單，以及同步音樂內容。

由於以網頁形式呈現，因此使用者也能透過Windows 10、Linux、Chrome OS等作業系統裝置的瀏覽器功能開啟使用，預期蘋果將透過這樣的方式增加更多Apple Music服務使用人數。

隨著蘋果在macOS 10.15 Catalina將Apple Music串流音樂服務功能從iTunes拆分獨立，同時也將原本iTunes功能整合進Finder內，蘋果目前僅在官網提供下載適用於早期macOS版本的iTunes 12.8，而針對Windows作業系統設計版本一樣也停留在12.8版本，或許日後將會逐漸取消提供使用，並且改以網頁版取代原本服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》