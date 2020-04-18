用S2機關養育使徒 萬代推出新世紀福音戰士塔麻可吉寵物機

因應第四部《新世紀福音戰士新劇場版：│▌》電影即將在今年6月上映，萬代除了重新推出RG用人型決戰兵器人造人EVA初號機組裝模型，稍早更宣布推出以《新世紀福音戰士新劇場版：│▌》電影主題為設計的塔麻可吉寵物機，並且以「汎用卵型決戦兵器エヴァっち」為稱。

除了以零號機、初號機與貳號機為外觀設計，玩家更可在「汎用卵型決戦兵器エヴァっち」養育各類使徒，並且能從繭型、胎兒型養成使徒模樣，其中還有一定機率可出現凌波零，以及真正身份為使徒Tabris的渚薰。

至於遊玩方式，基本上與過往推出的塔麻可吉寵物機一樣，必須透過餵食、清理排泄物、互動方式進行養育，只是變成餵食S2機關、調整L.C.L液濃度，甚至可以在互動過程中突破AT力場 (驚)，其中也包含以作品經典場景為背景的互動遊戲，讓《新世紀福音戰士》粉絲能在遊玩中獲得更多樂趣。

「汎用卵型決戦兵器エヴァっち」目前僅在日本市場透過萬代線上商城PREMIUM BANDAI銷售，建議售價為2530日圓，預計在6月13日開放銷售。

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