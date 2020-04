新版韌體藏玄機？任天堂將再推加強版、支援第二組螢幕輸出的新款Switch

在稍早對外釋出的10.0.0版本更新中,似乎隱藏任天堂目前著手研發的新款Nintendo Switch機種資訊,其中更顯示新機將對應兩組影像輸出功能。

依照研究系統漏洞的Mike Heskin於個人Twitter頁面上表示,在任天堂稍早針對Nintendo Switch釋出的10.0.0版本韌體更新中,發現新款代號「nx-abcd」的硬體裝置名稱,其中顯示此款硬體將支援第二組螢幕輸出功能。

相比最早推出的Nintendo Switch硬體代號為「nx-abca」,開發平台採用硬體代號為「nx-abca2」,後續推出高容量電池版本硬體代號則是「nx-abcb」,而Nintendo Switch Lite硬體代號為「nx-abcc」,顯然硬體代號為「nx-abcd」的機種為任天堂尚未對外公布產品,或許就是先前傳聞中的硬體規格加強版本。

而從目前Nintendo Switch支援透過底部USB-C連接埠,配合Dock配件將主機畫面輸出至外接螢幕顯示,硬體代號為「nx-abcd」的機種所支援的第二組螢幕輸出功能,或許有可能會對應如同Nintendo Wii U般的螢幕控制器,讓使用者能透過第二組螢幕搭配遊玩。

不過,目前任天堂方面並未對此做任何回應,同時在此之前則是由社長古川俊太郎證實今年內不會推出新款Nintendo Switch硬體產品,但或許內部已經著手為明年硬體產品布局準備。

Firmware 10.0.0 adds preliminary support for a new hardware model: "nx-abcd".

3 of the 5 new DRAM profiles are for this new hardware type and there's evidence of a secondary display of sorts being added exclusively on this model.

( ͡° ͜ʖ ͡°)