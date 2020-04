防疫追劇潮！HBO GO 登台第一季免註冊免費觀看

上週,華納媒體(WarnerMedia)旗下 HBO 推出的線上影音服務 HBO GO 正式登台,攜手 TBC 台灣寬頻通訊在台推出,成為 HBO GO 亞洲第八個上市國家,而為了慶祝登台 HBO Asia 在本週也宣布開放第一季影劇內容無需註冊就可免費觀看一個月。

經典之作像是矽谷群瞎傳(Silicon Valley)、女版賈伯斯伊莉莎白霍姆斯(Elizabeth Holmes)血檢公司 Theranos 矽谷世紀騙局紀錄片《矽谷血檢真相報告》(The Inventor: Out For Blood In Silicon Valley)。

另外,還有像是恐怖戲劇影集《亞洲怪談》(Folklore)講述新加坡多元文化的《影匿人生》(Invisible Storie)、《神探夏洛克小姐》(Miss Sherlock )台灣熱播的《通靈少女》、《我們與惡的距離》。

HBO GO 支援中英文字幕可供切換,還提供直播功能,若是有訂閱能透過 HBO GO APP 線上收看 HBO 旗下 HBO 及 Cinemax 頻道,支援 AirPlay 和 Chromecast,每個 HBO GO 帳戶可以註冊五個設備,同時間最多可有兩個設備收看,也支援下載離線收看。

防疫期間不少串流平台都祭出優惠,保持社交距離宅在家看劇、玩遊戲成了主要休閒娛樂,HBO GO 在此時推出第一季免註冊觀看,只要在 App Store 或 Google Play 下載 HBO GO App 就能免費觀看 HBO 與 HBO Asia 原創作品第一季!

《本文作者 Anny,原文刊登於合作媒體INSIDE,聯合新聞網獲授權轉載。》