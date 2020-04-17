北美ESRB：盼遊戲分級更明確標示「內購隨機虛寶」

為了進一步讓遊戲內容性質可更容易被識別，北美娛樂軟體分級委員會 (Entertainment Software Rating Board；ESRB)在既有遊戲分級標示右側加註遊戲內容特性，同時也在下方欄位加上遊戲內容額外使用項目，例如可能會使用玩家所在位置資訊，或是必須與其他玩家互動，以及透過遊戲內購機制獲得額外項目。

而在稍早更新部分，娛樂軟體分級委員會則是特別說明遊戲內購機制獲得額外項目中，可能也會包含隨機獲得物品，亦即常見的課金抽取虛寶情況，藉此與定額付費或買斷使用的情況作明顯區隔。

會必須將課金以一定機率抽取虛寶的遊戲內購機制特別作說明，自然也是因為目前越來越多遊戲採用這樣的方式運作，讓玩家支付金額換取抽取特定虛寶，藉此加強遊戲遊玩體驗，卻可能在無形中陷入成為課金戰士的情況，因此希望透過額外標註此類遊戲內容特性，讓玩家或遊玩此類遊戲的家長能特別留意，藉此減少過度沈溺課金抽取虛寶現象。

不過，娛樂軟體分級委員會的標註方式僅說明遊戲內購項目包含隨機獲得物品，實際上可能還是會造成部分理解錯誤，但相比過去僅標示遊戲包含內購項目的情況，應該還是可以做出一些區隔。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》