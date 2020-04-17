任天堂於香港推Switch遊戲兌換券 以及經典紅白機、超任造型控制手把

任天堂稍早於香港地區宣布，為了慶祝Nintendo Switch Online服務於香港地區推行滿一週年，將把過去曾在日本地區限定推行的「1+1遊戲兌換券」，以及採經典紅白機與超任造型設計的Nintendo Switch專用控制器帶到香港地區銷售，同樣會透過香港地區的任天堂線上商店Nintendo eShop服務銷售。

其中，香港地區銷售版本將以「任天堂遊戲兌換券」為稱預計會從即日起至5月17日間於香港地區的任天堂線上商店Nintendo eShop服務限定銷售，一套兩張將以建議售價649港元銷售，並且可讓玩家以此購買兩套數位下載版遊戲。

不過，「任天堂遊戲兌換券」將會有特定可兌換遊戲組合，例如以下：

最新推出組合：《集合啦！ 動物森友會 》+《寶可夢不可思議的迷宮 救難隊 DX》

》+《寶可夢不可思議的迷宮 救難隊 DX》 超值優惠組合：《薩爾達傳說 曠野之息》+《異度神劍 2》

線上對戰組合：《漆彈大作戰 2》+ 《任天堂明星大亂鬥 特別版》

經典人氣組合：《聖火降魔錄 風花雪月》+ 《幻影異聞錄 ♯FE Encore》

家庭同樂組合：《New 超級瑪利歐兄弟 U 豪華版》+《星之卡比 新星同盟》

其中要注意的是，「任天堂遊戲兌換券」僅透過Nintendo eShop服務銷售，同時僅限加入使用Nintendo Switch Online的會員使用，並且可在購買當日起算一年內兌換使用，每名玩家最多可購入持有八張「任天堂遊戲兌換券」，最低使用張數為一張，但無法轉讓給他人使用，而兌換遊戲價格也不能低於324港元。

另外，「任天堂遊戲兌換券」可兌換遊戲並不限目前公佈組合，亦可兌換未來持續公佈可兌換遊戲組合。

至於此次推出以經典紅白機與超任造型設計的Nintendo Switch專用控制器，則會透過Nintendo Store銷售，其中以經典紅白機控制器打造版本建議售價為459港元，而以超任控制器打造版本建議售價則是245港元。

而以經典紅白機控制器打造版本僅能透過Nintendo Switch充電，同時僅能遊玩Nintendo Switch Online收錄遊戲內容，以超任控制器打造版本則可透過USB-A連接埠，或是以交流變壓器充電，本身則以無線方式與Nintendo Switch連動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》