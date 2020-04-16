Switch大缺貨要改買Lite版嗎？實際購入心得：操作體驗更勝Switch

跟大家一起玩動物森友會超開心！

你在煩惱該買 Switch 還是 Switch Lite 嗎？不久前，Linda 也在為了這個選擇天人交戰，主因就是出自：好想玩動物森友會啊！但是 Switch 缺貨，Lite 不能接電視，也沒有可以拆下使用的 Joy-Con，是不是該等到 Switch 補貨啊…最後我買了 Lite，而且玩得非常開心，如果你有跟我差不多的猶豫，就看看為什麼我說 Switch Lite 好的原因吧！

Switch Lite 的優點

Switch Lite 最大的優勢就在於：更便攜的尺寸、更輕巧的機身、更好的手感，這些優點在你習慣長期把遊戲機拿在手上玩時，感受會特別明顯。Switch Lite 的重量是 275 克，Switch 則是 398 克，可不要小看這一百多克的重量差距，我以前把 Switch 拿在手上玩遊戲，大概一小時就想休息，現在用 Switch Lite 可以拿著兩三小時，都不會感到手有什麼不適

要是你常常把 Switch 帶著走，Switch Lite 的尺寸在攜帶上也是比較友好的，就算女生帶最近流行的小包、男生帶斜肩腰包，放 Lite 都是很 OK 的。如果你穿的是像工裝褲那種口袋尺寸比較大的，把 Lite 放在口袋帶著走都沒問題

在螢幕尺寸上，Switch Lite 是 5.5吋，Switch 是 6.2 吋，你可能覺得 5.5 吋很小，但實際玩時並沒有這種感覺，還滿能專注在小螢幕前的。同時，Switch 720P 的解析度，在 Switch Lite 比較小的螢幕上，看起來其實是更細緻的，如果你是玩像『薩爾達傳說－曠野之息』這類的原生 720P 遊戲，感受會非常明顯

在實體按鍵的部分，Switch Lite 左邊的四顆方向鍵改成了十字鍵，其餘的按鍵設計都相同。在按壓按鍵時，我覺得 Switch Lite 的按鍵比較軟，對我這種比較少玩遊戲的人來說是比較好按的；相反地，也會有人認為 Switch 按起來手感比較好，回饋力道比較強，但對我來說，我喜歡 Switch Lite 的操作體驗是勝過 Switch 的

Switch Lite 適合誰？

我個人覺得，Switch Lite 非常適合輕度玩家，我說的就是因為動物森友會而想買 Switch 的你（指）！有非常多仰賴大畫面觀看、精細操作才能破解的遊戲，都不曾打動我們想買 Switch 的心，現在卻栽在動森手裡；我們必須坦承，以後想買的遊戲，大概三個月有一款就了不起了，而且多半都會是休閒取向的遊戲對吧？

那麼，可以輕巧帶著走，專注在小畫面上的 Switch Lite，就非常適合輕度玩家，不管是動物森友會、寶可夢劍 / 盾，都屬於這種適合帶著到處玩的遊戲，Lite 可以讓你的掌機體驗更好，續航也比較長，有什麼理由不買呢？

以我自己的狀況來說，我經歷過掌機最熱門的時代，但家裡沒有任何一台遊戲機。因為我很愛跑出門、不會在電視前坐太久，沒有太多耐心好好玩遊戲。加上家裡只有一台電視，我通常優先把電視給家人用，就算要接電視，我也只能在夜深人靜的時候玩吧…在了解自己的狀況後，我還是選擇了 Switch Lite，心裡有個聲音跟我說：「你就承認吧，就算買了 Switch，你也不會把它接上電視玩的！」XD 於是乎就買了 Lite 來陪伴我啦，而且 Lite 滿常有優惠的，相比 Switch 大概可以多省下 4000 元，對小資族來說也是很有差

至於 Lite 不適合哪些族群，也是非常明顯：如果你常常有把 Switch 接到大螢幕的需求，或者常常有朋友到你家玩，Switch Lite 沒有可以拆拔的 Joy-Con，一個 Party Game 都玩不了，只能自己獨樂樂；Just Dance、健身環這些熱門遊戲都會和你擦身而過。如果是支援遊戲的廣泛性來說，Switch 當然還是大勝的

用 Switch Lite 玩動森的體驗

因為動物森友會是一款很「農」的遊戲，光是整理你的島：種樹種花、釣魚、抓蟲，一整天時間不知不覺就過了，其實我滿擔心一直看小螢幕，會不會玩起來不順手。但其實不會，我周末都待在家，一天玩動森八小時（你沒看錯，八小時），但比起同樣時間看手機螢幕，Switch Lite 的使用體驗是好非常多的，除了搖桿用久有點痛，但這點的話，應該 Switch 感受也差不多，所以並不會有覺得 Switch Lite 哪裡體驗不好的地方，遊戲過程都是很愉快的

另外，開始玩動森之後，跟一起玩的朋友、同事聊天的頻率會大大增加，每天都有人開島，大家相約買衣服、看流星（當然是在遊戲中 XD）什麼的，也常常需要在遊戲中聊天打字；除非你特地下載 NSO App 來打字，不然利用掌機來觸控螢幕打字對話，比起用搖桿慢慢選字，是會比較順手的

小結

其實這篇呢，就是勸敗 Switch Lite 的推坑文 XD 因為 Linda 本來滿排斥 Switch Lite 的，覺得不能拆 Joy-Con 的Switch 就不能在掌機桌機變換，就不「Switch」了嘛！但是買了 Switch Lite 之後，只能用愛不釋手來形容，我甚至覺得，如果玩出心得，可以再補買 Switch，在家玩 Switch，出門帶 Switch Lite 都很好。重點是，你等 Switch 好幾個月，朋友都退坑動物森友會了，你買的不只是遊戲，還有跟大家一起玩的美好回憶啊！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》