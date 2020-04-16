Nintendo Swtich終於可將遊戲移到記憶卡、新增按鍵自訂功能

雖然任天堂在推出Nintendo Switch之際，就已經將記憶卡擴充儲存容量列為基本功能，但因為仍有優先存放在主機儲存空間的限制，造成玩家無法輕易透過記憶卡管理下載遊戲內容。而在稍早釋出10.0.0版本韌體更新中，任天堂終於允許玩家將存放在主機儲存空間內的遊戲內容移轉到容量較大的記憶卡，甚至也能將記憶卡存放遊戲移回主機儲存空間，另外更開放玩家可自定控制器按鍵配置，藉此對應不同操作習慣。

在Nintendo Switch 10.0.0版本韌體更新中，任天堂終於解除原本強制先將遊戲內容存放在主機儲存空間的限制，開放可將存放在主機儲存空間內的遊戲內容移轉到記憶卡，同時也能將存放在記憶卡內的遊戲內容移回主機儲存空間。

不過，任天堂基本上僅開放數位下載遊戲內容、更新資料與擴充下載項目可存放在記憶卡內，諸如遊戲存檔及特定更新內容還是只能存放在主機儲存空間內。

對於玩家而言，至少終於不必只是將記憶卡作為主機儲存空間不足時的延伸容量，可以用更具彈性方式管理透過下載安裝的數位遊戲內容，例如可以將下載內容全數存放在記憶卡內，主機空間則可保留用於存放遊戲截圖或存檔等內容。

在此次更新中，任天堂也同時釋出可將原廠Joy-Con控制器、Switch Pro控制器，以及Nintendo Switch Lite上的控制手把按鍵重新定義功能，並且可在主機內存放最多5組按鍵定義設定資料，讓使用者能依照個人操作習慣調整最適合按鍵配置，尤其針對部分歐美發行遊戲與亞洲發行遊戲會有部分按鍵定義顛倒情況，恰好能讓玩家依照遊戲遊玩需求調整按鍵定義。

另外，此次更新額外加入可讓玩家選擇當做個人頭像的《動物森友會》角色圖像，其他部分則是針對系統穩定做更新。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》