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Sony推動「Play At Home」開放免費遊戲下載 成立基金協助獨立開發商

聯合新聞網 / 楊又肇

因應新型冠狀病毒疫情影響，索尼互動娛樂執行長Jim Ryan稍早宣布將推動「Play At Home」活動，其中包含提供免費遊戲讓PlayStation玩家可在家中遊玩，同時也將成立1000萬美元基金協助面臨財務危機的小型獨立遊戲工作室。

在此次推行的「Play At Home」活動中，首波將先在台灣時間4月16日凌晨4點至5月5日凌晨4點期間，開放免費下載《秘境探險：奈森‧德瑞克合輯 (UNCHARTED: The Nathan Drake Collection)，以及《風之旅人 (Journey)》兩款遊戲，並且可在兌換後持續擁有。

至於因應地區不同，在德國與中國地區則是提供《Knack 2》與《風之旅人》。

同時，基於目前響應在美國及歐洲境內維持網路穩定運作目標，索尼互動娛樂表示遊戲下載時，可能會有速度較慢情況。

而此次宣布成立1000萬美元基金，索尼互動娛樂表示將運用這筆基金協助旗下獨立遊戲開發商，希望藉此幫忙更多因疫情影響而面臨財務困境的遊戲工作室。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 新型冠狀病毒 Sony PlayStation

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