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新玩家不愛付費 電玩業者很苦惱

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
受疫情影響，大批新玩家投入遊戲，但要如何讓這些新玩家花錢甚至鞏固忠誠度，成了遊戲公司的挑戰。（Photo by網路截圖）
受疫情影響，大批新玩家投入遊戲，但要如何讓這些新玩家花錢甚至鞏固忠誠度，成了遊戲公司的挑戰。（Photo by網路截圖）

疫情使宅在家玩電動的人口大增，但新玩家們大多不願為遊戲付費。根據電信公司數據顯示，在家玩電玩的人比以往成長75%，然而新玩家不願意使用付費功能或看廣告，讓電玩業並沒有得到巨大獲利。報導也指出，新玩家的熱潮只是暫時，等到人們回歸正常生活，就不會花大把時間玩遊戲了。

不愛付費習慣難改

根據《彭博》報導，受新冠肺炎疫情影響，人們宅在家，新玩家不斷湧入，花大把時間在「動物森友會」裡蓋房子或在「決勝時刻」裡狙擊敵人。美國電信公司Verizon統計，花時間在網路上玩遊戲的人至少成長75%。然而新玩家們不愛使用付費功能或看廣告，並沒有為電玩業帶來預測中的巨大收益。

根據尼爾森的問卷調查，針對遍及美國、英國、法國及德國的3000名玩家，願意多花時間在電玩上的人比起以往大幅增加，以美國受訪者為例，高達70%成願意多花時間玩電動，但願意多花點錢解鎖新功能或看廣告的人，卻只有39%。

另一個針對中國玩家的調查中發現，即使玩家成長了60%，卻只有15%願意點擊遊戲廣告。在[Google(https://trends.google.com/trends/explore?q=free%20games&geo=US)]的搜尋報告中發現，搜尋「免費遊戲」的次數大幅成長。

遊戲潮恐只是暫時

《彭博》指出，如果遊戲公司不趕緊趁這波熱潮鞏固新玩家，等到疫情趨緩、大家回歸生活，對電玩的狂熱就會下降。即使新玩家比較吝嗇於花錢，但對遊戲公司而言，現在仍是培養忠誠顧客的大好機會。

為了把握機會吸引顧客，各大遊戲業者無不想盡辦法。線上狙擊遊戲「決勝時刻」就以10天免費玩的噱頭吸引玩家；微軟推出的多人同步線上遊戲「機器磚塊」宣傳玩家可以透過遊戲跟朋友交流不間斷。遊戲公司任天堂則是趁全世界為可愛的社交模擬遊戲「動物森友會」瘋狂時，成功將旗下遊戲機Switch賣到缺貨。

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