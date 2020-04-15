好消息！日本任天堂宣布Switch本週起恢復供貨

《集合啦！動物森友會》特別版的主機也預計在本月底開始發貨！

武漢肺炎新冠病毒（COVID-19）帶動防疫宅經濟， 3 月 20 日首發的《集合啦！動物森友會》（Animal Crossing）熱銷，又掀起一波主機買氣，然而受到中國、越南供應鏈停工部分產能尚未恢復，造成 Switch 供貨不足。

上週日本任天堂宣布暫停出貨，讓不少玩家叫苦連天，另類防疫物資更是在賣場上斷貨，二手商城上價格狂飆動輒上萬元，又或是以各色各樣的同捆包出售像是瓦斯爐、靈骨塔等見怪不怪。不過，好消息是昨日日本官方在推特宣布本週起開始出貨，包含 Nintendo Switch 以及輕量版 Nintendo Switch Lite ，另外《集合啦！動物森友會》特別版的主機也預計在本月底開始發貨。

[お知らせ]Nintendo Switch・Nintendo Switch Lite本体は今週およびその後も出荷する予定です。また、「あつまれ どうぶつの森 本体セット」は、4月下旬頃の出荷を予定しています。多くはECサイトや販売店において、オンラインで販売される予定です。くわしくは各販売店にご確認ください。 — 任天堂株式会社 (@Nintendo) April 14, 2020

《集合啦！動物森友會》（Animal Crossing）英國、瑞士、台灣與韓國的周銷售排行榜獲得銷售冠軍，在日本，遊戲的實體版在 3 天狂銷 188 萬套，帶動任天堂Switch和任天堂Switch Lite銷量超過了 2017 年時的 Switch 首周銷量，在二月底至三月份 Switch 跟 Switch Lite 的累積銷量 1300 萬台。

這股動森效應持續延燒中，想入手的都還在等待主機的供貨，日本宣布正常出貨以後，台灣的玩家再耐心等候吧！

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》