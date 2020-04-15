不受疫情影響！北美ESRB、歐洲PEGI：可透過遠距審核遊戲內容分級

位於北美的娛樂軟體分級委員會 (Entertainment Software Rating Board；ESRB)，以及位於歐洲的泛歐遊戲資訊組織 (Pan European Game Information；PEGI)稍早發出聲明，強調在近期新型冠狀病毒疫情影響之下，依然會維持遠距工作模式，將繼續提供遊戲在內內容分級審查服務，因此強調將不會影響既有遊戲原本發行銷售時間。

先前因應日本政府基於新型流感等對策特別措施法宣布進入緊急狀態，導致位於東京都千代田區的電腦娛樂分級組織 (Computer Entertainment Rating Organization；CERO)公告審查工作無法在家完成，因此必須暫停所有審查業務，進而影響日本境內原訂發售遊戲時間可能受到影響。

不過，北美娛樂軟體分級委員會表示，由於預先完成事前規劃準備，因此從今年3月16日以來便開始因應疫情影響採取遠距工作模式，因此強調在內容分級審查作業並未有時程上的延誤，同時也會繼續依照送審需求提供分級審查服務。

而位於歐洲布魯塞爾的泛歐遊戲資訊組織，原本就與位於荷蘭及英國地區的獨立管理組織合作，因此在疫情產生影響時，很快就轉為遠距工作模式繼續提供分級審查服務。泛歐遊戲資訊組織表示，由於在疫情開始之前的工作模式就是透過遠距聯繫進行，因此目前工作模式也只是從各自辦公室轉變成自家環境。

從整體來看，即便目前電腦娛樂分級組織無法正常進行分級審查作業，但以多數遊戲內容往往會在上市前幾個月就預先送審情況來看，實際造成影響比例應該也不算大，頂多部分遊戲可能會因此推遲一個月左右時間才能進入日本市場銷售。

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