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NVIDIA、微軟將即時光影追跡、DLSS 2.0技術帶到《Minecraft》

聯合新聞網 / 楊又肇

今年稍早宣布加入DLSS 2.0技術更新的新版Game Ready驅動程式後，NVIDIA稍早更確定與微軟合作，讓新版Windows PC平台上的《我的世界 (Minecraft)》也能藉由新版DLSS 2.0技術，以及加入即時光影追跡效果，讓原本以方塊堆砌形成的世界場景更具質感。

依照微軟說明，新版支援DLSS 2.0技術與即時光影追跡效果的Windows PC平台《我的世界》，將會在4月16日以beta形式開放測試，同時也確認目前僅有Windows PC平台版本支援此項效果。

不過，微軟並未否認其他平台版本的《我的世界》也會跟進加入此項功能，例如日後在同樣支援即時光影追跡效果的微軟Xbox Series X平台推行版本，預期也能對應相同呈現效果，只是不同平台之間建立內容是否能共用，暫時還無法確認。

之所以選擇與微軟《我的世界》建立此項合作，NVIDIA表示因為此款遊戲不僅大量玩家加入遊玩，甚至更形成不同風潮，不少玩家在遊戲內建造等同真實世界內的建築地標，許多學校更以這款遊戲推動STEM課程學習，甚至在近期新型冠狀病毒影響大專院校畢業典禮情況下，更引發許多大專院校學生在《我的世界》中「重建校園」，並且舉辦線上虛擬畢業典禮。

因此，NVIDIA認為選擇與《我的世界》合作此項技術格外具有意義，同時也能讓原本遊戲中簡單光影表現更加精細、擬真，藉此讓《我的世界》建造場景更為吸睛。另一方面，自然也是因為《我的世界》場景內容原本就是以不同方塊構成，更容易凸顯加上即時光影追跡效果的前後差異。

在此次更新中，NVIDIA與微軟預計先提供6個由專業玩家建構，並且對應即時光影追跡效果的地圖場景，同時也會開放包含即時光影追跡相關工具與貼圖素材內容等資源，讓使用者能進一步著手打造更逼真光影效果的場景內容。

另外，NVIDIA與微軟也將提供轉換工具，讓玩家可將既有建造地圖場景內容進行轉換，並且加入對應即時光影追跡效果的光線反應與表面紋理材質。

而藉由DLSS 2.0技術加持，NVIDIA也表示將可讓《我的世界》整體運作效能提昇1.7倍，同時更可將原本可能會有明顯鋸齒邊緣表現部分進行平滑銳化處理。

對應DLSS 2.0技術與即時光影追跡效果的Windows PC平台《我的世界》測試版將會在台灣時間4月17日凌晨1點正式上線，NVIDIA預計會在台灣時間4月15日晚間9點更新新版Game Ready驅動程式，藉此讓支援即時光影追跡效果與DLSS 2.0技術的NVIDIA顯示卡能預先獲得更新。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

貼圖 建築 微軟 NVIDIA

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