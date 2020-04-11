瓦斯爐、免治馬桶都能捆？Switch大賣電商推各種奇葩「同捆包」

前日我們報導任天堂 Switch 將在日本斷貨的消息，這讓全球早就搶翻天的主機硬體，又出現了一波新的漲價潮。而觀察國內，雖然國內的二手賣場似乎還沒出現國外那麼誇張的二手貨比官方價貴一倍的局面，但是卻有很多電商把Switch當成了一種另類的銷售工具，發展出許多奇特的「同捆包」來加價賣。

就如同筆者在「單機？綁片？附硬體？疫情導致 Switch 價格水漲船高，教你怎麼買才能不吃虧！」這篇文章中提到過，中盤商與小賣店為了提高任天堂 Switch 本體的「價值」，紛紛取消單獨販售主機的方案，改以綁片、綁硬體等同捆銷售方式，讓想在現階段獲得主機的玩家，不得不提高必須付出的成本。

在市場經濟的操作下，這種透過「差別取價」方式獲得利益的黃牛，是自然而然會出現，而且無法完全避免的，換句話說就算價錢炒得再怎麼「不合理」，終究還是會有消費者買單。

▲ 先前的「任天堂 Switch 配免治馬桶」雖然看似滑稽，但起碼價格 CP 值還是挺高的！

根據筆者與網友們這幾天在各大網購通路的調查，不難發現當今任天堂 Switch 已經成了「最強銷售工具」，只要是冷門或不好賣的東西，綁著 Switch 主機就絕對有銷路。

舉例來說，某電商近期就推出了「任天堂 Switch 主機配瓦斯爐」這樣的神奇販售組合，再配合三張遊戲片，整個「大禮包」要價 17,800 元，重點還不是「馬上出貨」，下單後得等個約莫 20 天，結果呢？商品頁面現正顯示「缺貨補貨中」，見得出 Switch 主機的強大魅力。

▲ 什麼時候任天堂 Switch 主機也變成廚房用具之一了？

不可否認，Switch 遊戲機綁瓦斯爐一起賣，確實是太誇張了點，但即便是「純綁遊戲」的價格，當前也沒有多漂亮。在過去，Switch 主機跟一、兩片遊戲共同銷售，算是相當合理的情況，畢竟有主機卻沒遊戲意義也不大，但是，同捆遊戲販賣的「程度」，近期在市場上變得越來越過分。

以筆者在某拍賣平台看到的情況，這位賣家開出的「一台主機＋七片遊戲」銷售方案，要價 27,000 元，是單買任天堂 Switch 主機的原價近 3 倍。重點在於，同捆銷售的這七片遊戲當中，「只有一片」是 Switch 遊戲，剩下六片都是 PS4 作品，消費者就算買了主機也不能玩，實在讓人難以理解為什麼會有這種同捆手法。

▲ 遊戲片綁主機很常見，但同捆的是其他平台的作品，這思路未免也太過清奇。

假設消費者真的真的很想要單台主機，而且是現貨可以馬上拿到，這位賣家的也提供了單主機銷售方案，但是價格為令人咋舌的 22,980 元，要知道 Switch 的官方定價只有 9,780 元啊！

▲ 單買主機？沒問題！只要付出多 2.349693251533742 倍的價格就可以了。

至於二手機中古價格的情況呢？同樣到拍賣網站上進行搜尋，目前任天堂 Switch 主機的保值性高到令人驚訝，大多數直購價都位於 8,000 到 10,000 塊之間，重點是擺賣的數量並沒有想像中多，等於二手市場的流動性不強，想必再這樣下去，Switch 價格只會越漲越高。

只不過筆者在這裡還是要很誠實的表示，在市場經濟「看不見的手」操作之下，黃牛與漲價是完全不可能避免的事情，但消費者也有權力選擇「買」與「不買」，只要賣家保持著誠信原則，你也接受它的價格，那麼交易就會完成。

最後，根據小道消息表示，大約四月中下旬，台灣市場的 Switch 主機將有一波到貨潮，屆時市場價格或許會稍微平抑一些，但要是任天堂無法恢復產能，想必各通路的賣價只會再創新高。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》