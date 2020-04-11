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防疫追劇潮！蘋果宣布Apple TV+本週起限時免費開放多部影劇

聯合新聞網 / INSIDE

指揮中心宣布觀光景點開始實施人流管制，無法出遊的待在家太悶的朋友，現在有更多影劇可觀看！

稍早中央流行疫情指揮中心宣布，自即日起著名觀光景點、國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場域，實施人流管制措施，而 Apple 也在稍早宣布，Apple TV+ 本週起免費開放多部影劇。

即日起各觀光景點開始實施人流管制，無法出遊的待在家太悶的朋友，現在有更多影劇可觀看，Apple TV+ 在本週末免費播映特選劇集系列和兒童節目，不需訂閱 Apple TV+服務，只要登入 Apple ID 就能收看。

Apple TV+ 在 4月11 日早上 5:00 am 開始限時免費提供以下一系列優質內容，讓家人們可以一同觀賞。節目包括：

電視劇系列: 《異鄉人，美國夢》Little America, 《靈異女僕》Servant, 《太空使命》For All Mankind, 《狄金生》Dickinson

電影: 《大象女王》The Elephant Queen

兒童節目: 《史努比登上太空》Snoopy in Space, 《怪獸小幫手》Helpsters, 《小鬼與文字幽靈》Ghostwriter

可於 iPhone、iPad、Apple TV、iPod touch、Mac、指定的 Samsung 和 LG 智能電視以及 Amazon Fire TV 及 Roku 裝置上的 Apple TV app，或在 tv.apple.com/tw 網上收看， 只要前往 apple.co/FreeForEveryone 就可以收看限時免費的內容！

《本文作者 Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

觀光景點 iPhone Apple TV Apple

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