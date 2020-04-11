《動物森友會》遭下架！電商改名《猛男撿樹枝》結果依然「被消失」

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情仍然嚴峻，眾人共識沒事少出門，但待在家裡又很無聊，這時候遊戲就是人們的最佳良伴！近期最夯的遊戲莫過於任天堂的《集合啦！動物森友會》，每天動態瘋狂洗版，遊戲內容是一個人在無人島上生活，有各種可愛的小動物居民陪伴，主打超高自由度加上可與朋友連線互動，吸引了無數粉絲。

不過就在昨日，有中國網友發現在各大電商平台的「動森」關鍵字被禁，實體卡帶和數位版已經被全面下架，具體原因不明。就有不少人猜測，可能與遊戲內大量出現諷刺中國領導人的作品有關，並將矛頭指向香港與台灣的玩家。但據中國知名博主「老刀99」表示：「境外電子出版物在電商平台銷售本來就是違規的，國家相關部門和電商平台也是睜一眼閉一眼，但是一旦越界觸及紅線很可能就會給你來個一刀切，目前最悲觀的觀點認為國家很可能會讓電商平台下架所有境外實體遊戲。當然我覺得還沒到那一步，但可以肯定動森很可能是在電商平台上買不到了。」

中國網友點明《動森》下架主因。 圖／截自老刀微博

然而國有國法，商人們也是有自己的一套辦法！現在中國電商平台上的店家已悄悄將《動森》改名為「猛男撿樹枝」或「猛男之森」，笑翻一大票網友。這也讓人不禁聯想到從前各種有趣的遊戲譯名，像是《惡靈古堡 2 重製版》改名成《我來警察局上班第一天重製版》，還有《暗黑破壞神 3》被稱為《大菠蘿3》，實在是創意無限。

對此台灣鄉民也紛紛表示：「猛男撿樹枝是三小啦 XDDD」、「猛男撿樹枝好像很好玩」、「Animal=猛男？森=樹枝？動物之森？？」、「老任的遊戲大概都會這樣『被』致敬吧～馬莉歐＝跳跳猛男」、「他們賣家早就習慣了，動不動就那個遊戲被封，早就有對策了」。然而據最新搜尋結果顯示，不管是「猛男撿樹枝」還是「猛男之森」，都查無結果，推測已遭下架。