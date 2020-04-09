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三上悠亞迷《動物森友會》 哭求賣大頭菜：價格高的救救我

香港01 / 記者李納德／綜合報導
任天堂Switch新作《動物森友會》近期爆紅。圖擷自twitter
任天堂Switch新作《動物森友會》近期爆紅。圖擷自twitter

新型冠狀肺炎（COVID-19）蔓延全球，民眾選擇在家抗疫，玩遊戲機成為好選擇，日本暗黑界出名愛電玩的除了波多野結衣，原來還有三上悠亞。日本AV女優三上悠亞日前與確診女搞笑藝人黑澤宗子同一天在電視台錄節目，令粉絲很擔心她的健康。不過，日前上傳影片報平安後，有粉絲發現她最近也在玩《動物森友會》，還PO文希望「股票價格高的人救救我」，相信是在賣大頭菜。

任天堂Switch新作《動物森友會》簡直是抗疫新作，悠閒玩樂之餘，還幫民眾足不出戶維持社交，日本、香港、台灣都賣斷貨，就連日本「AV女帝」三上悠亞都有玩。新冠肺炎在日本肆虐，首相安倍晉三宣布7府縣進入緊急狀態，而三上悠亞日前與染疫女藝人在同天於東京電視台錄影，令粉絲相當擔心她的健康。

近日三上悠亞更新Twitter，上傳穿水藍色內衣的影片和粉絲報平安後，她也在SNS分享照片，其中上傳了一張《動物森友會》的遊戲截圖，只見她的角色留着粉紅色長直髮，身上穿復活節蛋殼裝，做出哭喊表情呼救「股票價格高的人救救我」，相信她也在遊戲內炒賣大頭菜，但沒有刷出好價格，希望到大頭菜收購價格高的島，估計有無數粉絲為她開島，不用收錢或者收機票！

延伸閱讀：

任天堂官宣所有-switch-switch-lite主機暫停出貨-繼續熱炒

動物之森-大阪電器鋪限量發售主機加遊戲-民眾排長龍逼爆門口

文章授權轉載自《香港01》

動物森友會 新冠肺炎 COVID-19 新型冠狀病毒 女優 日本

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