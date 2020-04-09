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靠「動物森友會」月入破30萬！網友驚：黃牛都沒他會賺
任天堂遊戲《集合啦！動物森友會》近來爆紅，這款遊戲能讓玩家在無人島上自由發揮創意，打造自己的樂園，同時也提供多人連線，讓自己也能和現實朋友一起玩，是目前防疫期間打發時間的好選擇，近來有網友發現有人靠著賣遊戲的商品，已經賺了超過30萬元。
網友在PTT的NSwitch版上發文「動森發大財！？」他貼出了一張照片，裡面販售遊戲的素材、家具、鈴錢、黃金裝備、里程卷等等商品，商品價格從10-200元都有，動森上市不到一個月，已經賣出了27萬多件遊戲商品，他表示看到這個賣場「羨慕不已」、「黃牛都沒他會賺」，而且他還在持續增加當中。
目前到購物平台看，這名賣家的已售出已經達到31.1萬，總共商品有142件，評價則是良好的5.0，聊聊回應速度也是100％，並且表示自己是合法道具，因動物之森是一款「非」競技類型遊戲，可丟道具，請買家放心安全疑慮部份。
其他網友看玩也紛紛回覆「動森也能PAY TO WIN，厲害了」、「這個真的厲害」、「一件一塊好嗎，不過帳面少說也賺了27萬啦」、「動森發大財!」但也有人認為「太誇張了，這遊戲是長久經營細細品嚐的類型，為了速攻，用買的有什麼好玩的呢...」、「盤子真多…」、「玩動森還要花錢喔XD。」、「這種直接講能向任天堂檢舉嗎？」
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