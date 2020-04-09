日本限定線上Nintendo Switch客製化購機 可以選擇新舊電池規格

任天堂在今年3月27日於日本境內推出的線上商店「My Nintendo Store」限定Nintendo Switch客製化購機服務，目前總計區分電池規格不同的新、舊機兩種規格，而兩種規格都能針對不同Joy-Con控制器、手腕帶配件配色進行客製化，並且提供玩家可一次購足記憶卡、遊戲、線上服務、保護配件，或是額外控制器配件。

目前僅限定日本境內線上商店「My Nintendo Store」推行的客製化Nintendo Switch購機服務，暫時還沒有計畫在其他地區市場提供，畢竟除了備貨庫存問題之外，還包含貨運物流在內問題考量，加上目前海外地區多半是透過代理銷售形式供貨，因此自然還是會以套裝形式銷售為主。

因此如果要透過此項服務購機，現階段僅能設法在日本訂購，或是請他人幫忙在日本境內訂購。

而Nintendo Switch主機方面將會提供2019年8月30日之前銷售、電池容量相對較小的舊機款式，以及在2019年8月30日以後開放銷售、電池容量較大的新機款式。若玩家選擇購買舊機，任天堂會額外提供可在2021年6月27日以前使用的3000日圓折價券，可讓玩家折抵線上購買遊戲軟體內容費用。

至於左右Joy-Con控制器則可從現有推出10種配色款式任意挑選，同時對應手腕帶配件也能從現有7種配色挑選組合。

接下來玩家也能選擇是否同時購買記憶卡 (任天堂官方僅提供三星EVO Plus等級、等同micro SDXC I3規格)、遊戲內容、Nintendo Switch Online會員服務，以及保護配件與額外控制器配件。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》