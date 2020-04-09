任天堂：Nintendo Switch主機供貨時間將無法確定

先前就因為新型冠狀病毒影響，導致Nintendo Switch及健身環Ring-Fit在內產品供貨短缺。而在稍早對外聲明中，任天堂更強調本週除了既有預訂訂單可如期供貨，基本上不會有額外供貨情況，同時未來出貨狀態都無法確定。

而無法確定出貨時間的Nintendo Switch主機，不僅將讓近期熱賣的《集合啦！動物森友會》特別版主機更難以購買，就連一般版Nintendo Switch主機，或是Nintendo Switch Lite也都將面臨長時間缺貨，甚至可能也將再度讓Nintendo Switch主機價格開始被炒作。

以《集合啦！動物森友會》特別版主機目前被炒作價格值逼新台幣2萬元之譜，就連一般版主機也都要面臨同時購買5、6片遊戲片才能購買的情況，近期內想要購買Nintendo Switch的玩家恐怕免不了被剝削好幾層皮。

除了主機價格高漲，先前搭配《健身環大冒險 (Ring Fit Adventure)》推出的Ring Fit健身環控制配件，目前也是呈現長時間缺貨狀態，甚至現貨價格也被離譜炒作，在此波主機再因疫情影響而無法順利確認未來供貨時間，或許又會被人再把價格往上哄抬。

[お知らせ]Nintendo Switch本体（「あつまれ どうぶつの森 本体セット」含む）ならびにNintendo Switch Lite本体は、ご予約分を除き今週の出荷はございません。来週以降の出荷予定については改めてお知らせいたします。 — 任天堂株式会社 (@Nintendo) April 7, 2020

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》