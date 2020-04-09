聽新聞
test
0:00 / 0:00
任天堂：Nintendo Switch主機供貨時間將無法確定
先前就因為新型冠狀病毒影響，導致Nintendo Switch及健身環Ring-Fit在內產品供貨短缺。而在稍早對外聲明中，任天堂更強調本週除了既有預訂訂單可如期供貨，基本上不會有額外供貨情況，同時未來出貨狀態都無法確定。
而無法確定出貨時間的Nintendo Switch主機，不僅將讓近期熱賣的《集合啦！動物森友會》特別版主機更難以購買，就連一般版Nintendo Switch主機，或是Nintendo Switch Lite也都將面臨長時間缺貨，甚至可能也將再度讓Nintendo Switch主機價格開始被炒作。
以《集合啦！動物森友會》特別版主機目前被炒作價格值逼新台幣2萬元之譜，就連一般版主機也都要面臨同時購買5、6片遊戲片才能購買的情況，近期內想要購買Nintendo Switch的玩家恐怕免不了被剝削好幾層皮。
除了主機價格高漲，先前搭配《健身環大冒險 (Ring Fit Adventure)》推出的Ring Fit健身環控制配件，目前也是呈現長時間缺貨狀態，甚至現貨價格也被離譜炒作，在此波主機再因疫情影響而無法順利確認未來供貨時間，或許又會被人再把價格往上哄抬。
[お知らせ]Nintendo Switch本体（「あつまれ どうぶつの森 本体セット」含む）ならびにNintendo Switch Lite本体は、ご予約分を除き今週の出荷はございません。来週以降の出荷予定については改めてお知らせいたします。— 任天堂株式会社 (@Nintendo) April 7, 2020
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言