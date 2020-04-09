付費仍有廣告…短影片串流服務Quibi評價掀激辯

由曾經推動多部迪士尼動畫，同時本身更是夢工廠動畫共同創辦人、前任執行長，目前則是新媒體技術公司WndrCo創辦人身分的Jeffrey Katzenberg於2018年所創立短影片串流服務Quibi，稍早已經在美國時間4月6日正式上線運作，並且找來前HP執行長Meg Whitman負責帶領。

Quibi名稱源自「速食 (Quick Bites)」諧音，主打向年輕觀眾族群提供方便以手機觀看的高品質短影片內容，並且被視為「短影片版本的Netflix」。

由於創辦人Jeffrey Katzenberg個人背景，Quibi從創立之後，已經從迪士尼、21世紀福斯、NBC環球集團、索尼影業、華納媒體、自由全球與阿里巴巴集團在內多間好萊塢主要電影公司及多名投資者籌集高達18億美元資金，同時本身提供內容長度幾乎不超過10分鐘，而內容本身除了以原創形式呈現，更由諸多好萊塢演員、明星擔任演出，藉由簡短、容易透過手機觀看方式使用。

此外，由於結合手機觀看使用模式，部分內容片段更會以多角度形式拍攝呈現，讓使用者能透過手機改變角度，即可快速切換不同視角，或是透過不同角色立場呈現劇情內容。

在服務上線之後，Quibi獲得褒貶不一的評價，不少人認為影片內容長度過短，同時也無法與親友一同觀看較為麻煩，但也有人認為將影片長度控制在10分鐘，並且貼近手機使用體驗，相當符合現今多數人使用內容習慣。

而Quibi本身計費方式也面臨一些批評，因為即便以每月4.99美元付費使用，在內容中依然會看見廣告內容，必須選擇每月支付7.99美元才能完全移除廣告，意味即便採用付費觀看方式，Quibi依然需要額外廣告營收才能平衡內容產製等支出。

目前Quibi僅先在美國境內推出，並且提供前3個月免費試用服務，未來也計畫在英國等海外市場推行。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》