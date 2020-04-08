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Sony揭曉PlayStation 5控制手把「DualSense」 導入全新設計思維

聯合新聞網 / 楊又肇

Sony稍早對外公開預計搭配PlayStation 5使用的全新控制手把「DualSense」，其中大致延續PlayStation 4時期的DualShock 4控制手把按鍵配置思維，但在外觀與功能設計卻明顯不同，甚至也直接採用白色為主、黑色為底的雙色設計。

相比過往從PlayStation 2開始便採用以黑色為主的設計思維，Sony在此次全新控制手把採用白色為主、黑色為底的雙色設計，同時在中央觸控板縫隙邊緣加入藍色背光，更讓控制手把增加不少科技感，似乎也暗示接下來預計公布新款主機外觀配色也會採用相同風格。

而整體按鍵配置與PlayStation 4時期的DualShock 4相近，但是額外增加對應人體工學使用設計，透過增加弧度適應手掌持握需求，並且將原本「分享 (Share)」按鍵更改為「創建 (Create)」，同時按鍵圖示配色也改為單一灰色調。

不僅將原本位於DualShock 4控制手把後方的藍色背光設計移至前方，並且配置在中央的觸控板邊緣，更進一步增加觸控板操作面積，同時也加入名為「Tempest 3D AudioTech」、以聲音為導向的觸控模式，預期可讓使用者在遊玩過程配合不同觸控、壓按模式產生不同聲音互動效果，甚至可能搭配震動回饋等方式讓觸控操作更加「真實」，而這部份顯然也是Sony在聲音、影像結合應用強項。

另外，背後的左右扳機按鍵也將如Sony先前預告加入可調節壓按反饋力道的設計 (Adaptive Triggers)，或許能在遊戲中反應不同操作效果，例如在遊戲中操作拉弓時所產生張弦反饋力道，或是在開車操作煞車時產生抗力效果。

至於控制手把整體續航表現將會大幅提昇，同時也因應市場區勢將背面的充電連接埠改為USB-C，但並未透露是否增加電池快充設計。

Sony也再次強調新款遊戲主機PlayStation 5將會在今年底聖誕節期間推出，顯然並不會受到目前新型冠狀病毒疫情影響而延後。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 新型冠狀病毒 Sony PlayStation

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