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電影院因應疫情調整播放方式 改以線上觀看作為過渡方案

聯合新聞網 / 楊又肇

在新型冠狀病毒疫情影響，加上不少電影均宣布延後上映，在觀看電影人潮銳減之下，許多傳統電影院業者均宣布暫停歇業，而位於美國洛杉磯、經營超過70年的藝術劇院Laemmle Theatres，目前則是計畫透過銷售數位電影票，讓觀眾可以透過線上觀看方式欣賞電影內容。

以傳統電影院經營模式，自然是相當排斥目前包含線上串流或是數位下載觀看方式，但是在目前疫情影響之下，勢必也必須做出調整，以利維持營運所需收入。

依照Laemmle Theatres經營者Greg Laemmle說明，由於目前無法確定疫情何時可以改善，並且讓觀眾願意回到電影院觀看電影，因此必須在經營理念上作調整，並且藉由虛擬電影院方式維持一定營收，避免因疫情影響原本生計。

目前Laemmle Theatres所提供方案，將以12美元左右價格銷售數位電影票，讓觀眾可透過自有連網裝置開啟可在一定期限內使用的網路連結，並且透過線上串流方式觀看電影。

而雖然可透過銷售虛擬電影票作為目前疫情期間過渡作法，但這些傳統電影院經營業者也開始擔心疫情持續無法改善，在長期影響之下，勢必會影響更多觀眾觀看電影模式，同時也可能讓本身經營模式面臨改變，甚至有不少劇院開始考慮是否轉以線上串流形式提供電影內容觀看服務。

尤其在目前許多電影強作均宣布延後上映，不少電影院經營業者必須仰賴獨立製作電影內容填補空檔需求，但在過去電影院上映內容多半由電影強作填補情況下，不少獨立電影內容早已轉向與Netflix在內串流影音服務業者合作，是否願意再與傳統電影院經營業者合作，或許也要看這些獨立電影內容拍攝商意願，以及其製作內容是否受限與串流影音業者合作協議，因此也讓傳統電影院經營業者面臨挑戰。

不少傳統電影院經營業者更開始與電影內容發行商合作，透過製作一系列電影製作人、演員的相關訪談，或是拍攝內容花絮，藉此持續維持觀眾目光關注，甚至透過線上設尋互動方式增加觀眾黏著度，藉此增加官網使用比例。

而電影內容發行商如Magnolia Pictures、Film Movement、Kino Lorber，目前便與傳統電影院業者合作，透過線上串流播放方式讓更多觀眾欣賞觀看，藉此讓許多電影上映時間能如期跟上原定宣傳內容，同時也能讓電影內容話題效益持續擴散。

當然，不少傳統電影院經營業者仍對透過線上串流播放的虛擬化觀看營運模式質疑，但也認為在目前疫情影響下，依然會是合適的過渡時期作法。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電影 疫情 洛杉磯 Netflix 串流影音

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