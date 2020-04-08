預計8月正式推出 任天堂與樂高合作《超級瑪利歐》系列套組

任天堂稍早對外宣布與樂高合作的《超級瑪利歐》系列套組，目前有更進一步的上市資訊與價格消息公布。

依照樂高說明，《超級瑪利歐》系列套組首波將會包含基礎組「瑪利歐冒險主機 (Adventures with Mario Starter Course)」，以及「吞食花翹翹板 (Piranha Plant Power Slide)」、「庫巴魔王的城堡對決 (Bowser's Castle Boss Battle)」兩組擴充組。

其中，「瑪利歐冒險主機」基礎組將會包含以電池驅動，並且可播放遊戲中經典背景音樂與音效的瑪利歐，另外也包含水管、問號磚塊、栗寶寶、小庫巴等角色元件。而在基礎組內的7種不同行為磚塊 (action bricks)，將可透過特殊花紋底下的RFID感應，讓靠近的瑪利歐產生不同互動反應，讓瑪利歐可以記錄分數，或是對應其他互動功能。

而「吞食花翹翹板」擴充組則以217個樂高磚拼成，包含吞食花、烏龜、栗寶寶在內角色，以及可延長遊戲時間的時間磚塊，讓玩家可以練習如何蒐集金幣，至於「庫巴魔王的城堡對決」擴充組則是以1010個樂高磚組成，附有「庫巴」、「枯骨烏龜」、「害羞幽靈」、「火焰泡泡」，另外也包含時間磚塊與問號磚塊等元件，讓玩家可以挑戰打敗庫巴。

目前「瑪利歐冒險主機」基礎組已經可以開放預購，建議售價為59.99美元或新台幣$1999元，預計會在今年8月1日出貨，而「吞食花翹翹板」擴充組建議售價則是29.99美元或新台幣1199元，「庫巴魔王的城堡對決」擴充組將以99.99美元或新台幣3599元價格銷售，但尚未確認實際推出時間，沒意外應該也會趕在8月1日一同出貨。

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