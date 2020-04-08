動手玩／定位效果更好、應用範圍更廣泛的VIVE Cosmos Elite

今年2月下旬宣布推出，並且於日前正式開放銷售的HTC VIVE Cosmos Elite，本身結合可實現inside-out定位追蹤的內建鏡頭定位系統，同時也搭配HTC VIVE使用的Light House定位系統增強定位效果，mashdigi此次也取得實際市售機種，體驗新款虛擬實境頭戴裝置所帶來感受。

依照HTC目前在虛擬實境應用產品布局，VIVE Cosmos將會以系列機種更新，藉此對應更多不同使用需求，而原本VIVE系列機種依然會持續作更新，並且鎖定更進階使用領域，例如更精緻的虛擬實境體驗，或是作為模擬研究使用，而VIVE Focus系列則會鎖定更輕便的虛擬實境內容體驗為主。

而針對一般主流市場使用需求，目前HTC將會逐漸轉向以VIVE Cosmos系列填補，並且讓系列產品定位分布更廣，同時也以更具彈性價位銷售，而使用者依然可依照不同需求選擇高階機種，或是較入門款式。

面板採可更換方式，並且能透過不同面板的鏡頭配置對應不一樣的定位方式，進而可對應不同虛擬實境定位效果

定位更高階應用需求的VIVE Cosmos Elite

此次體驗的VIVE Cosmos Elite，與先前推出的VIVE Cosmos一樣對應2880 x 1700解析度規格面板，提供更高顯示、減少紗窗現象的清晰視覺感受，同時也能透過單一連接線與電腦端連接，並且透過雙手控制器與虛擬物件進行互動，而顯示裝置採可上掀設計則是增加使用便利性，讓使用者能快速從虛擬實境「回到」真實場景。

定位方式除了透過本身搭載4組鏡頭的inside-out定位追蹤技術，將可對應15平方公尺定位範圍，搭配新一代Light House定位系統則可擴展至30平方公尺，甚至可以隨著定位系統擴充支援更廣泛的定位範圍。

相比VIVE Cosmos透過內建6組鏡頭系統進行inside-out定位追蹤，VIVE Cosmos Elite雖然僅配置4組鏡頭，但依然可以實現inside-out定位追蹤效果，同時搭配外部Light House定位系統更能發揮更加精準的定位效果。

除了頭戴裝置左右兩側的鏡頭配置，最大不同就是前方面板所配置鏡頭位置與數量上的差異，同時面罩部分一樣維持可上掀設計，方便使用者快速「回到」真實世界

前方面板採可拆卸設計，並且透過更換面板配件對應不同定位效果

除了VIVE Cosmos、VIVE Cosmos Elite兩種虛擬實境頭戴裝置款式，HTC目前更推出更入門款設計、僅配置4組鏡頭的VIVE Cosmos Play，以及採用不同形式的6組鏡頭配置，定位使用混合實境內容的VIVE Cosmos XR，藉此讓VIVE Cosmos系列產品線更加豐富。

以實際配戴感受來看，由於配戴頭帶從過往鬆緊帶黏貼固定方式，更換成類似PlayStation VR以可旋緊固定框體形式設計，讓頭戴裝置能更緊固配戴，因此比較不會有過往容易垂頭現象，甚至可以藉由框體分攤部分頭戴裝置重量，使得在頭上整體配重較為均衡。

另外，後來採用可直接將前端部分上掀，對於配戴頭戴裝置的使用者更容易從虛擬實境環境「回到」真實場景，不必像過往必須費力將頭戴裝置取下，或是透過前端攝影鏡頭窺看外部狀況。

而就眼睛視覺體驗部分，其實從VIVE Cosmos開始就採用2880 x 1700解析度規格面板，已經可以讓紗窗現象減少許多，雖然還是有改善空間，但已經有相當不錯的細膩度表現。

不過，意味使用者搭配連接使用的電腦硬體設備至少也要在一定水準以上，例如HTC方面雖然表示可比照既有使用硬體建議規格，最低分別可使用Intel Core i5處理器與NVIDIA GeForce GTX 970顯示卡，或是同等級硬體規格，但實際上最好還是採用Core i7以上處理器，以及NVIDIA GeForce GTX 1060顯示卡以上規格。

至於在使用體驗部分，VIVE Cosmos Elite實際上與VIVE Cosmos並沒有太大差異，但是透過本身透過總計4組鏡頭的inside-out定位追蹤技術，搭配外部Light House定位系統，讓使用者能在虛擬實境中獲得更穩定、精準定位效果。

VIVE Cosmos Elite實際盒裝

內部配件同樣依照不同配件分類分裝

相比過往設計，VIVE Cosmos Elite採用連接線已經相當精簡

VIVE Cosmos系列定位使用需求有較大落差的消費市場

在產品定位來看，HTC將使VIVE Cosmos系列對應更廣泛的消費市場使用需求，而原本推出的HTC VIVE Pro系列則會持續作更新，並且鎖定更進階的研究、設計，或是重度玩家使用需求，至於一開始推出的HTC VIVE則確定會淡出市場。而一體式虛擬實境機種VIVE Focus也確定不再生產，未來將會以換上更精準定位、新增左右手控制器的VIVE Focus Plus取代。

因此從市場策略來看，VIVE Cosmos系列將會藉由更多元規格配置，同時擴展虛擬實境或混合實境應用橫跨更多消費市場體驗模式，甚至也會跨入擴增實境應用範疇。不過，未來是否會特別打造對應擴增實境應用產品，似乎還無法確定，目前僅有對應混合實境使用的VIVE Cosmos XR較貼近擴增實境使用模式。

可實際「面對面」互動的VIVE Sync服務

這次也實際體驗HTC強調可應用在遠距會議、線上討論或互動的VIVE Sync服務，實際在很早之前以測試形式對外開放測試，並且在稍早正式提供使用，讓使用者能透過虛擬實境互動方式進行線上虛擬互動。

類似設計，先前如Facebook便在Oculus Rift系列虛擬實鏡頭戴裝置提供可代表自己的虛擬人偶系統，而NVIDIA也透過旗下顯示技術打造可讓HTC VIVE、Oculus Rift等虛擬實鏡頭戴裝置使用的Holodeck，基本上都是以相似概念打造，而微軟其實也結合旗下全息影像技術應用，讓使用者能透過虛擬實鏡頭戴裝置，或是以旗下HoloLens參與線上虛擬互動會議。

依照HTC說明，藉由VIVE Sync功能，將能在虛擬實境環境中感受更真實的「面對面」互動，甚至可以配合臉部表情變化，進而讓虛擬人偶可以即時反應當下真實臉部表情，至於虛擬人偶的造型、身高等細節，則可透過手動調整設定。

除了打造VIVE Sync功能，HTC方面也透露未來也期望能實現直接辨識雙手動作，讓使用者無需手持左右控制器也能在虛擬實境環境中重現雙手動作，並且對應精準的手指細微操作，但目前還是會以左右手持控制操作互動為主，不過在HTC VIVE等裝置則已經支援透過麥克風識別聲音內容，並且對應聲控操作。

要透過VIVE Sync功能設定線上虛擬會議，只需透過viveport平台啟用VIVE Sync功能，並且透過行事曆按照日期創建會議室

可選擇不同會議室風格

選擇合適會議室風格後，並且輸入會議名稱、日期、時間，以及預計使用伺服器之後，即可完成創建會議室

將獲得房間識別碼與密碼，或是QR Code分享給與會者，即可透過這些資訊進入線上虛擬會議室

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》