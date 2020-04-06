快訊

新冠肺炎疫情嚴峻 日本最快明天正式宣布緊急狀態

瘟疫加劇的「親密暴力」：美國封城中的家暴救命？

Square Enix釋出 《Final Fantasy VII Remake》上市前最新預告影片

聯合新聞網 / 楊又肇

就在《Final Fantasy VII Remake》即將在4月10日於全球市場推出 (雖然部分國家地區已經可以搶先遊玩)，Square Enix稍早釋出正式上市前的最新預告影片。

就先前Squre Enix說明，《Final Fantasy VII Remake》並非只是將過去在PlayStation平台發行版本以高解析度圖像形式重製，甚至會加入更多內容細節，讓玩家可以更深入感受《Final Fantasy VII》當年所帶來感受，因此即便故事劇情走向沒有太大改變，仍可讓玩家更融入故事劇情，甚至補完部分在原作未清楚交代劇情細節。

同時依照先前Square Enix確認說法，預計4月10日推出的《Final Fantasy VII Remake》，僅只是第一部作品內容，主要收錄描寫原作中在工業都市米德加進行的序盤情節，故事將收錄課勞德一行人離開米德加為止。

而此次釋出最新預告影片內容，不僅詮釋第一部作品內容主要劇情走向，最後更出現身背破壞劍的戰士，似乎也暗示扎克斯 (Zack)可能也會在重製版內容中登場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

遊戲史上的今天／《Final Fantasy VI》發售，與FF7爭奪最強地位的神作

眼明手快跑在病毒前 他把2,700萬美元變成26億！

台灣限量銷售 SONY推《Final Fantasy VII Remake》遊戲主機同捆組

《FF VII 重製版》實體片發行受疫情衝擊 歐美可能無法如期取貨

相關新聞

Square Enix釋出 《Final Fantasy VII Remake》上市前最新預告影片

就在《Final Fantasy VII Remake》即將在4月10日於全球市場推出 (雖然部分國家地區已經可以搶先遊玩)，Square Enix稍早釋出正式上市前的最新預告影片。

所有Minecraft玩家的夢想即將實現 有人打造出1：1真實比例大小的地球

不可否認，《Minecraft》的地圖在遊戲界中絕對是數一數二的遼闊，但終究不會比現實生活中還寬廣，但這樣的印象從此刻起將被打破！一名熱愛《Minecraft》的 YouTuber 成功將 1：1 大小的「地球」放進了遊戲中，不過這顆「Minecraft 地球」還有一些小小的缺點需要改進，而且希望全球玩家鼎力相助，使它變得更像真實世界。

為什麼Xbox Series X控制器還是用AA電池？微軟給出的答案非常實際

除了次世代主機 Xbox Series X 外，這次微軟也對隨附的控制器有著不少著墨，雖然手把外觀看起來與過去的 Xbox One 無線控制器沒有太大不同，但終究還是有些值得討論的事情，例如電池。

被鎖門外！男友用「動物森友會」求救 網笑翻：有這種操作

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，中央、醫療人員呼籲民眾盡量不要外出，在家中好好防疫保護自己也保護別人，因為待在家中的時間變長，意外也讓「任天堂」新推出的遊戲「集合啦！動物森友會」爆紅，一上市就銷售一空，有一名女網友和大家分享男友透過動物森友會求救的故事，讓大家笑翻。

疫情讓美國電影院大門深鎖…Sony把所有大片都移到明年再上映

根據國外媒體 Variety 報導，由於受到武漢肺炎影響，索尼影業幾乎把所有重點電影，都延到了明年再行上映，包含《魔鬼剋星 未來世》、《秘境探險》、《比得兔兔》等當家大片，至於本人中標武漢肺炎的湯姆·漢克斯，他所主演的《怒海戰艦》則甚至沒有重新訂定上映日期。

《最後生還者 二部曲》與《漫威鋼鐵人 VR》因疫情無限期延後推出

日前已經確定延後推出的《最後生還者 二部曲》與《漫威鋼鐵人 VR》，稍早再由索尼互動娛樂確認因新型冠狀病毒疫情影響，將暫時無限期延後推出。

亞馬遜砸重金進軍電玩業 首款原創遊戲5月推出

紐約時報報導，電子商務巨人亞馬遜（Amazon）在數位娛樂市場爭霸戰中又開啟新的戰線，正投資數億美元開發電玩遊戲，第一款...

《超級瑪利歐兄弟》問世35週年！任天堂可能推出多款重製版遊戲

依照相關消息指稱，任天堂有可能因應今年適逢《超級瑪利歐兄弟》作品問世35週年，將計畫推出多款經典作品全新翻製版本，而包含過去曾在Nintendo 64、Nintendo GameCube與Nintendo Wii等平台推出的《超級瑪利歐銀河》，以及《超級瑪利歐 64》與《陽光瑪利歐》在內遊戲，都有可能以全新面貌登上Nintendo Switch平台。

《集合啦！動物森友會》的「炒股」心法 大頭菜投資「低買高賣」還房貸

在任天堂 Switch 遊戲《集合啦！動物森友會》中，玩家於每個禮拜日都會遇到旅行商人「曹賣」，他會向玩家以隨機價格兜售大頭菜，購買後直到下周日之前，玩家都能到商店中以隨機價格進行賣出。

因應疫情 Niantic讓旗下遊戲在室內也能「抓寶」

雖然最初推出《Ingress》時，Niantic的想法便是希望讓玩家走出室內，並且到戶外走動，進而與他人產生互動連結，而在後續推出《Pokémon GO》時，更成功推動不少玩家拿著手機在外「抓寶」，但是在目前新型冠狀病毒疫情影響之下，顯然Niantic也必須在旗下遊戲玩法進行調整。

《尼爾：人工生命》將重推HD版本 手機版內容也快了！

Square Enix稍早宣布，將於PlayStation 4、Xbox One，以及Windows PC平台推出升級版《尼爾：人工生命 ver.1.22474487139... (NieR Replicant ver.1.22474487139...)》，另外更預告將在手機平台推出名為《NieR Re[in]carnation》的全新遊戲內容。

8個不該買《動物森友會》的理由？ 網友直言：不適合速食玩家

最近任天堂出推出的新遊戲《集合啦！動物森友會》在網路上引起一陣旋風，引起玩家爭相搶購。但有網友試玩三天後得出「8個你不該買動物森友會的理由！」，並PO上Dcard，引起正反雙方網友熱烈討論。

熱門新聞

iPhone成功運行Windows 10！ 不需「越獄」Office都用得到

OPPO Reno Ace 2將在4月13日對外揭曉 搭載65W有線快充、40W無線快充

Sony同步推出 平實價格設計、支援主動降噪效果的真無線藍牙耳機WF-XB700

美國FCC將針對 Wi-Fi 6E規格使用的6GHz頻段資源進行表決

Sony公佈 價格更實惠的主動降噪全罩式耳機WH-CH710N

Sony成立1億美元全球救助基金 協助對抗新型冠狀病毒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。