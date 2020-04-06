Square Enix釋出 《Final Fantasy VII Remake》上市前最新預告影片

就在《Final Fantasy VII Remake》即將在4月10日於全球市場推出 (雖然部分國家地區已經可以搶先遊玩) ，Square Enix稍早釋出正式上市前的最新預告影片。

就先前Squre Enix說明，《Final Fantasy VII Remake》並非只是將過去在PlayStation平台發行版本以高解析度圖像形式重製，甚至會加入更多內容細節，讓玩家可以更深入感受《Final Fantasy VII》當年所帶來感受，因此即便故事劇情走向沒有太大改變，仍可讓玩家更融入故事劇情，甚至補完部分在原作未清楚交代劇情細節。

同時依照先前Square Enix確認說法，預計4月10日推出的《Final Fantasy VII Remake》，僅只是第一部作品內容，主要收錄描寫原作中在工業都市米德加進行的序盤情節，故事將收錄課勞德一行人離開米德加為止。

而此次釋出最新預告影片內容，不僅詮釋第一部作品內容主要劇情走向，最後更出現身背破壞劍的戰士，似乎也暗示扎克斯 (Zack)可能也會在重製版內容中登場。

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