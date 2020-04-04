所有Minecraft玩家的夢想即將實現 有人打造出1：1真實比例大小的地球

不可否認，《Minecraft》的地圖在遊戲界中絕對是數一數二的遼闊，但終究不會比現實生活中還寬廣，但這樣的印象從此刻起將被打破！一名熱愛《Minecraft》的 YouTuber 成功將 1：1 大小的「地球」放進了遊戲中，不過這顆「Minecraft 地球」還有一些小小的缺點需要改進，而且希望全球玩家鼎力相助，使它變得更像真實世界。

這名 YouTuber 的名字叫做 PippenFTS，近日他於自己的頻道上發表了一段影片，向外界展示他所製作的 1：1 比例大小，從珠穆朗瑪峰到美國大峽谷都真實還原樣貌的「Minecraft 地球」。

這是《Minecraft》這套沙盒遊戲推出至今以來，首度有人成功製作出，與現實比例完全相符的地球模型地圖。

過去玩家會遇到的主要限制，在於《Minecraft》地圖的高度上限為 255 個方塊（即 255 公尺），而在現實環境中，光一棟辦公大樓就能輕易超過此限制，更遑論高聳的山脈地形。

PippenFTS 利用了兩套 MOD「Terra 1-to-1」和「Cubic Chunks」成功打破 255 個方塊高度的限制，並且導入 Google Maps 的資料來還原地形，將其變成《Minecraft》的方塊並堆疊出形狀。

如此一來，PippenFTS 就成功在沒有建築高度限制的「Minecraft 地球」中，創造出了珠穆朗瑪峰、大峽谷和優勝美地國家公園的半穹頂等特色地理樣貌。

只不過，即便有了基本的地形，在遊戲中的呈現，顯然還是跟我們所知的真實世界，有著相當程度的差距，問題就在於「Minecraft 地球」中，所套用的材質、貼圖和人工建築物數量都非常有限。

舉例來說，一些應該終年覆蓋著皚皚白雪的高山，現在只是一片光禿禿的草原，尤其某些人工建築物，被 MOD 轉換時視為自然景觀的一部份，導致無法正確還原，例如埃及金字塔現在看起來只是一坨泥土。

為了解決這些問題，PippenFTS 發起了一個名為「Build the Earth」的集體創作計畫，希望全世界各地的《Minecraft》玩家們，可以共同「裝飾」這顆遊戲中的地球，創造並還原在地球上每個角落的人工建築物，也使自然景觀精準呈現。

有興趣的玩家可以從 PippenFTS 影片下方提供的連結中，下載到這張地圖並以 1：1 的比例建設想要的區域，最後 PippenFTS 會將他們整合在一起，另外發佈一個完整版本。

考慮到這項任務的艱鉅度，不會比在現實生活中蓋房子來得差多少，PippenFTS 也對有興趣的玩家開放 Discord 頻道，方便創作者共同進行討論。

PippenFTS 表示，在地球的基礎被成功創造出來之後，現在硬體限制成了他的主要障礙，畢竟《Minecraft》要載入這麼大的地圖，實在太過消耗資源了，但這是所有《Minecraft》玩家夢想的起點，總有一天全部困難都將被克服。

來源：Eurogamer

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》