快訊

曾是韓流推手 高雄白派隨王金平隱退恐式微

沒戴口罩捷運站鬧事男是健保署人員 陳時中說話了

所有Minecraft玩家的夢想即將實現 有人打造出1：1真實比例大小的地球

聯合新聞網 / T客邦

不可否認，《Minecraft》的地圖在遊戲界中絕對是數一數二的遼闊，但終究不會比現實生活中還寬廣，但這樣的印象從此刻起將被打破！一名熱愛《Minecraft》的 YouTuber 成功將 1：1 大小的「地球」放進了遊戲中，不過這顆「Minecraft 地球」還有一些小小的缺點需要改進，而且希望全球玩家鼎力相助，使它變得更像真實世界。

這名 YouTuber 的名字叫做 PippenFTS，近日他於自己的頻道上發表了一段影片，向外界展示他所製作的 1：1 比例大小，從珠穆朗瑪峰到美國大峽谷都真實還原樣貌的「Minecraft 地球」。

這是《Minecraft》這套沙盒遊戲推出至今以來，首度有人成功製作出，與現實比例完全相符的地球模型地圖。

過去玩家會遇到的主要限制，在於《Minecraft》地圖的高度上限為 255 個方塊（即 255 公尺），而在現實環境中，光一棟辦公大樓就能輕易超過此限制，更遑論高聳的山脈地形。

PippenFTS 利用了兩套 MOD「Terra 1-to-1」和「Cubic Chunks」成功打破 255 個方塊高度的限制，並且導入 Google Maps 的資料來還原地形，將其變成《Minecraft》的方塊並堆疊出形狀。

如此一來，PippenFTS 就成功在沒有建築高度限制的「Minecraft 地球」中，創造出了珠穆朗瑪峰、大峽谷和優勝美地國家公園的半穹頂等特色地理樣貌。

只不過，即便有了基本的地形，在遊戲中的呈現，顯然還是跟我們所知的真實世界，有著相當程度的差距，問題就在於「Minecraft 地球」中，所套用的材質、貼圖和人工建築物數量都非常有限。

舉例來說，一些應該終年覆蓋著皚皚白雪的高山，現在只是一片光禿禿的草原，尤其某些人工建築物，被 MOD 轉換時視為自然景觀的一部份，導致無法正確還原，例如埃及金字塔現在看起來只是一坨泥土。

為了解決這些問題，PippenFTS 發起了一個名為「Build the Earth」的集體創作計畫，希望全世界各地的《Minecraft》玩家們，可以共同「裝飾」這顆遊戲中的地球，創造並還原在地球上每個角落的人工建築物，也使自然景觀精準呈現。

有興趣的玩家可以從 PippenFTS 影片下方提供的連結中，下載到這張地圖並以 1：1 的比例建設想要的區域，最後 PippenFTS 會將他們整合在一起，另外發佈一個完整版本。

考慮到這項任務的艱鉅度，不會比在現實生活中蓋房子來得差多少，PippenFTS 也對有興趣的玩家開放 Discord 頻道，方便創作者共同進行討論。

PippenFTS 表示，在地球的基礎被成功創造出來之後，現在硬體限制成了他的主要障礙，畢竟《Minecraft》要載入這麼大的地圖，實在太過消耗資源了，但這是所有《Minecraft》玩家夢想的起點，總有一天全部困難都將被克服。

來源：Eurogamer

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

建築 YouTuber 貼圖 埃及 金字塔

相關新聞

所有Minecraft玩家的夢想即將實現 有人打造出1：1真實比例大小的地球

不可否認，《Minecraft》的地圖在遊戲界中絕對是數一數二的遼闊，但終究不會比現實生活中還寬廣，但這樣的印象從此刻起將被打破！一名熱愛《Minecraft》的 YouTuber 成功將 1：1 大小的「地球」放進了遊戲中，不過這顆「Minecraft 地球」還有一些小小的缺點需要改進，而且希望全球玩家鼎力相助，使它變得更像真實世界。

為什麼Xbox Series X控制器還是用AA電池？微軟給出的答案非常實際

除了次世代主機 Xbox Series X 外，這次微軟也對隨附的控制器有著不少著墨，雖然手把外觀看起來與過去的 Xbox One 無線控制器沒有太大不同，但終究還是有些值得討論的事情，例如電池。

被鎖門外！男友用「動物森友會」求救 網笑翻：有這種操作

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，中央、醫療人員呼籲民眾盡量不要外出，在家中好好防疫保護自己也保護別人，因為待在家中的時間變長，意外也讓「任天堂」新推出的遊戲「集合啦！動物森友會」爆紅，一上市就銷售一空，有一名女網友和大家分享男友透過動物森友會求救的故事，讓大家笑翻。

疫情讓美國電影院大門深鎖…Sony把所有大片都移到明年再上映

根據國外媒體 Variety 報導，由於受到武漢肺炎影響，索尼影業幾乎把所有重點電影，都延到了明年再行上映，包含《魔鬼剋星 未來世》、《秘境探險》、《比得兔兔》等當家大片，至於本人中標武漢肺炎的湯姆·漢克斯，他所主演的《怒海戰艦》則甚至沒有重新訂定上映日期。

《最後生還者 二部曲》與《漫威鋼鐵人 VR》因疫情無限期延後推出

日前已經確定延後推出的《最後生還者 二部曲》與《漫威鋼鐵人 VR》，稍早再由索尼互動娛樂確認因新型冠狀病毒疫情影響，將暫時無限期延後推出。

亞馬遜砸重金進軍電玩業 首款原創遊戲5月推出

紐約時報報導，電子商務巨人亞馬遜（Amazon）在數位娛樂市場爭霸戰中又開啟新的戰線，正投資數億美元開發電玩遊戲，第一款...

《超級瑪利歐兄弟》問世35週年！任天堂可能推出多款重製版遊戲

依照相關消息指稱，任天堂有可能因應今年適逢《超級瑪利歐兄弟》作品問世35週年，將計畫推出多款經典作品全新翻製版本，而包含過去曾在Nintendo 64、Nintendo GameCube與Nintendo Wii等平台推出的《超級瑪利歐銀河》，以及《超級瑪利歐 64》與《陽光瑪利歐》在內遊戲，都有可能以全新面貌登上Nintendo Switch平台。

《集合啦！動物森友會》的「炒股」心法 大頭菜投資「低買高賣」還房貸

在任天堂 Switch 遊戲《集合啦！動物森友會》中，玩家於每個禮拜日都會遇到旅行商人「曹賣」，他會向玩家以隨機價格兜售大頭菜，購買後直到下周日之前，玩家都能到商店中以隨機價格進行賣出。

因應疫情 Niantic讓旗下遊戲在室內也能「抓寶」

雖然最初推出《Ingress》時，Niantic的想法便是希望讓玩家走出室內，並且到戶外走動，進而與他人產生互動連結，而在後續推出《Pokémon GO》時，更成功推動不少玩家拿著手機在外「抓寶」，但是在目前新型冠狀病毒疫情影響之下，顯然Niantic也必須在旗下遊戲玩法進行調整。

《尼爾：人工生命》將重推HD版本 手機版內容也快了！

Square Enix稍早宣布，將於PlayStation 4、Xbox One，以及Windows PC平台推出升級版《尼爾：人工生命 ver.1.22474487139... (NieR Replicant ver.1.22474487139...)》，另外更預告將在手機平台推出名為《NieR Re[in]carnation》的全新遊戲內容。

8個不該買《動物森友會》的理由？ 網友直言：不適合速食玩家

最近任天堂出推出的新遊戲《集合啦！動物森友會》在網路上引起一陣旋風，引起玩家爭相搶購。但有網友試玩三天後得出「8個你不該買動物森友會的理由！」，並PO上Dcard，引起正反雙方網友熱烈討論。

Epic Games公佈全新跨平台發行模式 讓開發者以更具彈性方式打造遊戲

Epic Games稍早宣布全新遊戲跨平台發行業務模式，讓遊戲開發者能以更具彈性方式對外銷售推廣旗下遊戲內容。

熱門新聞

台幣12000元起！傳iPhone SE2最快今晚開始預售 預計有白黑紅三色、三種容量

最新款平價iPhone要來了？指紋辨識Home鍵可能再回歸

疫情讓美國電影院大門深鎖…Sony把所有大片都移到明年再上映

被鎖門外！男友用「動物森友會」求救 網笑翻：有這種操作

果粉獨享？蘋果收購精準預測天候狀態服務Dark Sky 安卓版本隨即下架

Facebook正式推出桌機版Messenger獨立app

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。