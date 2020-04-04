為什麼Xbox Series X控制器還是用AA電池？微軟給出的答案非常實際

除了次世代主機 Xbox Series X 外，這次微軟也對隨附的控制器有著不少著墨，雖然手把外觀看起來與過去的 Xbox One 無線控制器沒有太大不同，但終究還是有些值得討論的事情，例如電池。

無論 PlayStation 平台的 DualShock 無線手把，或任天堂 Switch 平台的無線 Pro Controller 控制器，都是採用內建鋰電池的方式，為搖桿進行供電。當控制器電力快要耗盡時，玩家就得暫時放下手把，接上纜線為手把充電，遊戲進程通常也不得不先緩一緩。

不過，微軟對於手把的供電方式，與其他競爭對手有完全不同思考。

無論 Xbox One 無線控制器，或者即將推出的全新 Xbox Series X 無線控制器，全都是採用 AA 電池提供電力，並非於手把中內建鋰電池。因此，Xbox 手把的後方，都不可避免得擁有可開啟的電池倉。

為什麼微軟堅持不用內建鋰電池取代可替換的 AA 電池呢？官方給出的答案只有三個字：靈活性。

微軟表示，事實上無論玩家社群或公司開發者內部，對於要採用「充電鋰電池」還是「AA 電池」，始終分成兩派且有所爭論。

但官方最後認為，可隨時更替，不必等待充電時間的 AA 電池，可以為玩家提供更高的靈活性；此外，如果玩家願意，亦可自行購買充電電池組，決定取決於玩家自己，而非被內建的鋰電池所綁死。

另一方面，無論從電池壽命或控制器壽命的面向來看，採用 AA 電池通常可以帶給產品更長的使用年限，雖然說相較於鋰電池而言，「換電池」這個動作，可能比較沒有那麼方便，而且購買電池的後期成本會比較高，但微軟認為利弊權衡之下，AA 電池並不會造成玩家太多困擾。

微軟說，在設計新的 Xbox Series X 無線控制器時，他們就有意識的保留了大部分 Xbox One 手把的經典設計，畢竟玩家對此既滿意又習慣，如果沒什麼好改地方，那就乾脆不要改。

儘管新舊手把的外觀差異不大，但仔細研究還是會發現，Xbox Series X 無線控制器相較於 Xbox One 手把，多了一顆分享按鈕，尺寸也稍微小了一點點，希望可以符合更多玩家的手型。

此外，板機鍵的表面用啞光處理提高摩擦力，藍牙功能增強與更直覺的 D-Pad，都是 Xbox Series X 無線手把顯而易見的改進重點。

來源：IGN

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》