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疫情讓美國電影院大門深鎖…Sony把所有大片都移到明年再上映

聯合新聞網 / T客邦
據消息指出，《蜘蛛人：離家日》續作在 2021 年 7 月 16 日的上映日程，目前並沒有任何變更。 法新社
據消息指出，《蜘蛛人：離家日》續作在 2021 年 7 月 16 日的上映日程，目前並沒有任何變更。 法新社

根據國外媒體 Variety 報導，由於受到武漢肺炎影響，索尼影業幾乎把所有重點電影，都延到了明年再行上映，包含《魔鬼剋星 未來世》、《秘境探險》、《比得兔兔》等當家大片，至於本人中標武漢肺炎的湯姆·漢克斯，他所主演的《怒海戰艦》則甚至沒有重新訂定上映日期。

Variety 指出，索尼影業應該算是受到武漢肺炎影響最劇烈的電影廠商之一，自從病毒疫情於歐美爆發以來，最近幾周北美絕大多數電影院都處於關閉狀態，製片廠們紛紛重新檢討電影上映日程，而 Sony 的做法則更為激進。

按照原訂計畫，在 2020 年索尼影業預計推出《魔鬼剋星 未來世》、《秘境探險》、《比得兔兔》等作品，但是武漢肺炎導致上映計畫不得不有所推遲，最終只剩下凱文·哈特主演的《Fatherhood》，從明年檔期改為提前於十月上映。

有觀眾擔心，索尼與漫威合作的《蜘蛛人：離家日》，預計在 2021 年上映的續集，是否會因為前面電影的推遲，導致推出日期受到影響。不過根據消息指出，《蜘蛛人：離家日》續作在 2021 年 7 月 16 日的上映日程，目前並沒有任何變更。

目前已經確定，索尼影業原訂 2020 年 7 月後上映的電影，將自明年 3 月後陸續上檔，包含《魔鬼剋星 未來世》與索尼漫威宇宙的超級英雄電影《魔比斯》，美國地區的詳細上映時間表如下：

《怒海戰艦》Greyhound – 上映日未定（原定 6 月 12 日）

《Fatherhood》 – 今年 10 月 23 日（原定 2021 年 1 月 15 日）

《比得兔兔》Peter Rabbit 2: The Runaway – 2021 年 1 月 15 日（原定今年 8 月 7 日）

《魔鬼剋星 未來世》Ghostbusters: Afterlife – 2021 年 3 月 5 日（原定今年 10 月 7 日）

《魔比斯》Morbius – 2021 年 3 月 19 日（原定今年 7 月 31 日）

《秘境探險》Uncharted – 2021 年 10 月 8 日（原定 2021 年 3 月 5 日）

索尼漫威宇宙新作品 – 上映日未定（原訂於 2021 年 10 月 8 日）

從索尼影業更改上映時間表的狀況來看，美國地區的電影院可能最快要到今年夏天，才有機會全數重新開放。其他製片場如華納兄弟、迪士尼等，雖然也有延後某些電影上映，但僅一、兩檔有所推遲或更改，不像 Sony 有如此大幅度的調整。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

電影 肺炎 疫情 迪士尼 Sony 蜘蛛人

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