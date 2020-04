《最後生還者 二部曲》與《漫威鋼鐵人 VR》因疫情無限期延後推出

日前已經確定延後推出的《最後生還者 二部曲》與《漫威鋼鐵人 VR》,稍早再由索尼互動娛樂確認因新型冠狀病毒疫情影響,將暫時無限期延後推出。

依照索尼互動娛樂說明,由於目前疫情在全球地區影響,因此將暫時無限期延後推出《最後生還者 二部曲》與《漫威鋼鐵人 VR》兩款作品。

在此之前,《最後生還者 二部曲》與《漫威鋼鐵人 VR》其實都因為內容製作進度需要額外時間做準備,因此將《最後生還者 二部曲》從原本2月21日上市時間調整為5月29日,而《漫威鋼鐵人 VR》則從原本預訂2月28日上市改為5月15日,但目前則是因為疫情影響而暫時調整為無限期延後。

從《最後生還者 二部曲》開發商Naughty Dog發出聲明,則強調目前所有遊戲開發工作已經幾乎完成,並且處於修正錯誤階段。但Naughty Dog表示因為疫情影響,有可能進一步影響後續物流送貨情況,導致可能發生部分地區玩家無法在第一時間玩到,因此希望等到物流問題能順利解決後,再讓遊戲上市銷售。

A message from us about the delay of The Last of Us Part II: pic.twitter.com/aGsSRfmJ8a