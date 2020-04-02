聽新聞
test
0:00 / 0:00
《超級瑪利歐兄弟》問世35週年！任天堂可能推出多款重製版遊戲
依照相關消息指稱，任天堂有可能因應今年適逢《超級瑪利歐兄弟》作品問世35週年，將計畫推出多款經典作品全新翻製版本，而包含過去曾在Nintendo 64、Nintendo GameCube與Nintendo Wii等平台推出的《超級瑪利歐銀河》，以及《超級瑪利歐 64》與《陽光瑪利歐》在內遊戲，都有可能以全新面貌登上Nintendo Switch平台。
依照Video Games Chronicle網站取得消息表示，為了紀念《超級瑪利歐兄弟》作品問世35週年，任天堂將會規劃一系列《超級瑪利歐兄弟》相關作品重製，甚至將會加入全新關卡設計，而就Eurogamer網站報導指稱，包含經典的《超級瑪利歐銀河》、《超級瑪利歐 64》、《陽光瑪利歐》，以及後來推出的《超級瑪利歐3D世界》與《紙片瑪利歐》也會在重製項目內。
而在很早之前，任天堂其實就有相關宣傳內容釋出，當時就有玩家猜測是否可能重新推出《陽光瑪利歐》。不過，目前任天堂並未在後續釋出任何更新消息，僅在稍早宣布與Levi's、樂高合作《超級瑪利歐兄弟》品牌相關服飾，以及樂高積木組合。
在原本規劃中，任天堂似乎選在今年E3 2020對外公布《超級瑪利歐兄弟》35週年紀念企劃內容，只是隨著E3 2020確定因疫情緣故取消舉辦，使得任天堂有可能會透過Nintendo Direct線上公布內容揭曉此項消息。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言