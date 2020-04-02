《超級瑪利歐兄弟》問世35週年！任天堂可能推出多款重製版遊戲

依照相關消息指稱，任天堂有可能因應今年適逢《超級瑪利歐兄弟》作品問世35週年，將計畫推出多款經典作品全新翻製版本，而包含過去曾在Nintendo 64、Nintendo GameCube與Nintendo Wii等平台推出的《超級瑪利歐銀河》，以及《超級瑪利歐 64》與《陽光瑪利歐》在內遊戲，都有可能以全新面貌登上Nintendo Switch平台。

依照Video Games Chronicle網站取得消息表示，為了紀念《超級瑪利歐兄弟》作品問世35週年，任天堂將會規劃一系列《超級瑪利歐兄弟》相關作品重製，甚至將會加入全新關卡設計，而就Eurogamer網站報導指稱，包含經典的《超級瑪利歐銀河》、《超級瑪利歐 64》、《陽光瑪利歐》，以及後來推出的《超級瑪利歐3D世界》與《紙片瑪利歐》也會在重製項目內。

而在很早之前，任天堂其實就有相關宣傳內容釋出，當時就有玩家猜測是否可能重新推出《陽光瑪利歐》。不過，目前任天堂並未在後續釋出任何更新消息，僅在稍早宣布與Levi's、樂高合作《超級瑪利歐兄弟》品牌相關服飾，以及樂高積木組合。

在原本規劃中，任天堂似乎選在今年E3 2020對外公布《超級瑪利歐兄弟》35週年紀念企劃內容，只是隨著E3 2020確定因疫情緣故取消舉辦，使得任天堂有可能會透過Nintendo Direct線上公布內容揭曉此項消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》