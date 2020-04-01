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《集合啦！動物森友會》的「炒股」心法 大頭菜投資「低買高賣」還房貸

聯合新聞網 / T客邦

任天堂 Switch 遊戲《集合啦！動物森友會》中，玩家於每個禮拜日都會遇到旅行商人「曹賣」，他會向玩家以隨機價格兜售大頭菜，購買後直到下周日之前，玩家都能到商店中以隨機價格進行賣出。

《集合啦！動物森友會》中的大頭菜，說穿了就跟現實生活中的「股票」與「期貨」非常類似，只要掌握「低買高賣」的原則，就可以錢滾錢、利滾利，快速還清邪惡狸貓組織不斷開給玩家的房貸

這邊要解釋一下，為什麼《集合啦！動物森友會》會用「大頭菜」來取代「股票」。

實際上，「大頭菜」的日文是「カブ，Kabu」，常見的另一個翻譯稱為「無菁」，而股票的日文稱為「株」，也就是株式會社的那個株，日文發音正好也是「Kabu」，於是任天堂就拿來玩諧音冷笑話了。

進行《集合啦！動物森友會》的「大頭菜投資」，就如同進入現實生活中的股票市場一樣，玩家必須先理解「規則」與「風險」，才不會導致血本無歸。

首先，橘色小豬外貌的曹賣只會在「每個禮拜天中午 12 點前」，出現於玩家的無人島上，但是這傢伙不像裁縫店的娟兒一樣，會在服務處的前廣場固定進行擺攤，而是會於全島步行移動。

如果玩家於服務處周邊找不到曹賣，就只能把握時間來場地毯式搜尋，但對於玩家來說，更困難的問題或許不是找人，而是能不能在珍貴的周日假期，還早早起床打開遊戲。

當玩家找到曹賣之後，每次必須以 10 個為一捆成單位購買大頭菜，沒有辦法只單買一顆，也就是輸入 1 就等於 10，輸入 2 就等於 20，超過 100 顆會自動分成下一捆。

注意，曹賣的大頭菜「不能被放進家中的倉庫裡」，換句話說，玩家不是得帶在身上，就是得找個地方丟在地上，可以說相當佔空間（就不能電子下單嗎？）。

大頭菜一旦放到「下一個星期天」就會全部腐爛，玩家最晚得在星期六晚上 10 點之前，抵達商店並賣掉身上的大頭菜。要小心大頭菜無法利用商店的出貨箱進行販賣，畢竟股市也是有收盤時間的。

商店的大頭菜收購價格，每天會有兩次變動，一次為上午（中午 12 點前），一次為下午（中午 12 點後），波動範圍在「50 ～ 445 鈴錢」之間，只要看到喜歡的價格，直接大量拋售就對了！

另外，同一時間每座無人島上的大頭菜收購價格都不一樣，如果朋友島上的大頭菜價值剛好暴漲，不妨要求對方開島讓你過去賣，把自己當作外資進場發大財。

值得一提的是，爛掉的大頭菜並非完全沒有用處，擺在地上將會生出螞蟻，抓一下可以開圖鑑並送給傅達進行收藏。此外，大頭菜沒有辦法種植。

最後特別警告，假如你是「時空旅人」想透過調整主機時間，找到大頭菜的高價販售點，這次《集合啦！動物森友會》設有懲罰機制，所有你已經購買的大頭菜，在時間調整後將全數腐爛，而且一旦發行時間旅行，即便跳回同一日，價格還是會有所變動。

圖片來源：IGN

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

集合啦！動物森友會 任天堂 房貸

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