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《V4：跨界戰》華麗上線 『雷電模擬器』精美畫質全新體驗

文 / 雷電模擬器 提供

由《TEAR》、《天堂2》知名製作人「朴永現」打造，NEXON發行的最新力作《V4：跨界戰》已在近日上線。遊戲主打利用Unreal 4引擎打造出來的環境及角色，透過流暢的戰鬥讓玩家能有完美的史詩冒險體驗。

透過『雷電模擬器』進行《V4：跨界戰》讓你無法置身事外。 圖／雷電模擬器 提供
透過『雷電模擬器』進行《V4：跨界戰》讓你無法置身事外。 圖／雷電模擬器 提供

玩家可以在手機就相當不錯的高畫質遊戲體驗。 圖／雷電模擬器 提供
玩家可以在手機就相當不錯的高畫質遊戲體驗。 圖／雷電模擬器 提供

遊戲本身延續著製作人的風格，透過大量的過場動和任務來烘托出遊戲的劇情，而且利用盟約成員的概念，讓玩家就算獨自一人冒險也不覺得孤單，也能利用這個概念更完整呈現出冒險故事的整體。

遊戲透過動畫和任務烘托出劇情。 圖／雷電模擬器 提供
遊戲透過動畫和任務烘托出劇情。 圖／雷電模擬器 提供

透過『雷電模擬器』有更好的體驗
由於遊戲本身畫面呈現相當精美的關係，對於手機硬體的要求上也不低，雖然可以調整畫面品質來下修手機規格，不過對於想要體驗最佳畫質的朋友，模擬器就是相當不錯的選擇。遊戲雖然跟著任務進行，但不少時候都要農怪、素材、打寶和跑地圖，以及要一直重覆每日任務，這都使得模擬器在體驗遊戲上有一些相當不錯的優勢。

透過模擬器方便的操作，讓玩家可以更容易體驗遊戲。 圖／雷電模擬器 提供
透過模擬器方便的操作，讓玩家可以更容易體驗遊戲。 圖／雷電模擬器 提供

玩家可以透過界面和鏡頭調整體驗更棒的戰鬥臨場感。 圖／雷電模擬器 提供
玩家可以透過界面和鏡頭調整體驗更棒的戰鬥臨場感。 圖／雷電模擬器 提供

『雷電模擬器』主打效能花費低，讓玩家能快速開啟遊戲，而且對於電腦配備較一般的玩家來說（約花費二萬五以下組的電腦），掛機時也能用電腦從事別的工作，很合適用於長時間掛機。再加上遊戲剛上市第一天時，不少模擬器都因為某些因素卡更新，雷電模擬器第一時間有進行問題排除，讓玩家第一時間就能體驗到遊戲。

官方第一天就即時反應作了更新教學。 圖／雷電模擬器 提供
官方第一天就即時反應作了更新教學。 圖／雷電模擬器 提供

關於『雷電模擬器』設定上，除了提供一些遊戲常見的方便掛農和多開功能（教學）外，也能對於重覆的工件進行腳本錄製（前提需在不違反官方規則下）。而且一開始就有提供方便的熱鍵設定，玩家也能自定義，還能為各職業或需求設定專屬的熱鍵模組，讓玩家能直接像PC版線上遊戲一樣體驗遊戲。透過滑鼠右鍵切換隱藏或顯示，就能調整滑鼠方便脫離或融入模擬器綁定操控，這在體驗遊戲及一邊做其它的事一邊玩遊戲時都很方便。另外，也能利用F11和ESC快速切換模擬器視窗大小，更方便玩家隨時切換視窗工作與體驗。

在PC上捏臉能調整的更細膩一點。 圖／雷電模擬器 提供
在PC上捏臉能調整的更細膩一點。 圖／雷電模擬器 提供

這系列農怪任務算是相當常態。 圖／雷電模擬器 提供
這系列農怪任務算是相當常態。 圖／雷電模擬器 提供

遊戲還有提供更多細部的功能，像是幀率、診斷等，方便玩家在作一些細部規格設上做為參考。透過不同的調整也能符合玩家更多的需求，當然想輕鬆體驗遊戲朋友，下載完遊戲，不同調整就能上線開心玩遊戲，『雷電模擬器』提供您最方便的設定。

玩家也可以自定義熱鍵。 圖／雷電模擬器 提供
玩家也可以自定義熱鍵。 圖／雷電模擬器 提供

玩家還是要注意一下，由於各類的設計還是需要考量玩家本身PC硬體的設備，玩家有設定上的問題也可以前往『雷電模擬器』官方網站或是討論區反應問題，能獲得更好的遊戲體驗。

『雷電模擬器』官網：https://www.ldplayer.tw/

『雷電模擬器』粉專：https://www.facebook.com/tw.ldplayer/

《V4：跨界戰》官方網站：https://tw.nexon.com/v4

《V4：跨界戰》官方粉絲團：https://www.facebook.com/PlayV4TW

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