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《尼爾：人工生命》將重推HD版本 手機版內容也快了！
Square Enix稍早宣布，將於PlayStation 4、Xbox One，以及Windows PC平台推出升級版《尼爾：人工生命 ver.1.22474487139... (NieR Replicant ver.1.22474487139...)》，另外更預告將在手機平台推出名為《NieR Re[in]carnation》的全新遊戲內容。
《尼爾：人工生命 ver.1.22474487139...》是基於2010年4月於PlayStation 3平台推出的《尼爾：人工生命 (NieR Replicant)》為設計，並且由協助製作《任天堂明星大亂鬥X》、《新‧光神話 帕爾提娜之鏡》，以及《勇者鬥惡龍X Online》的遊戲開發商Toylogic打造。
由cavia製作、橫尾太郎擔任總監的《尼爾：人工生命》，本身也是後來推出的《尼爾：自動人形》前作，因為遊戲大受歡迎，使得不少玩家希望能將《尼爾：人工生命》以高解析度畫質版本重新在目前市場主流機種推行，因此催生此次升級版《尼爾：人工生命 ver.1.22474487139...》推出計畫，同時也因應《尼爾》系列作品推出10週年，作為紀念作品性質再次吸引玩家支持。
不過，目前遊戲內容尚未公布具體升級後的畫面表現，同時也尚未公布預計上市時間。
而另外一項配合10週年推出的遊戲新作，則是預計在手機平台上推出名為《NieR Re[in]carnation》的全新遊戲內容，同樣也僅有部分預告內容釋出，並且未公布預計推出時間，但確定將會以基本免費遊玩，另外伴隨部分課金購買項目。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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