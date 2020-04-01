因應疫情 Niantic讓旗下遊戲在室內也能「抓寶」

雖然最初推出《Ingress》時，Niantic的想法便是希望讓玩家走出室內，並且到戶外走動，進而與他人產生互動連結，而在後續推出《Pokémon GO》時，更成功推動不少玩家拿著手機在外「抓寶」，但是在目前新型冠狀病毒疫情影響之下，顯然Niantic也必須在旗下遊戲玩法進行調整。

日前宣佈取消實體活動，並且透過增加獎勵方式鼓勵玩家繼續遊玩，但是在目前疫情持續升溫，同時不少政府機構呼籲民眾減少非必要外出行為之下，Niantic也開始構思如何讓旗下遊戲在室內也能順利遊玩。

讓玩家在室內也能順利「抓寶」

依照Niantic公布細節，包含《Ingress》、《Pokémon GO》與《哈利波特：巫師同盟》在內原本需要透過走動遊玩的遊戲作品，未來將可透過「時時刻刻冒險模式 (Adventure Sync)」，即便在家中打掃，或是透過跑步機運動也能順利連動遊玩，而之後將會加入更多室內律動等活動連動。

而針對遊戲中原本透過玩家進行真實互動的社交功能，未來也會讓玩家身處家中也能透過網路連接與遠方朋友進行團戰。此外，Niantic也預期能讓玩家透過虛擬訪問與共享回憶方式，前往現實世界中特定地點。

至於在原本Pokémon GO Fest活動部分，目前Niantic也計畫透過線上方式讓更多玩家可以透過網路連線共同參與，並且持續在遊戲中互動遊玩。

調整更多遊玩模式

在其他調整中，包含在《Pokémon GO》中增加的「GO對戰聯盟」功能，將參加對戰所需步行距離從原本3公里調整為0公里，並且加入薰香和精靈球優惠折扣，讓玩家可以更方便捕捉寶可夢，另外更讓禮物道具內容更加實用，背包空間也連帶增加，讓玩家能夠接收或向其他玩家發送更多禮物。

另外，在《哈利波特：巫師同盟》部分，則是增加地圖上更貼近玩家的魔法挑戰數量，玩家可以看到更多咒語能量、更具代表性的哈利波特內容，以及稀有的藥水成份，其他也包含將藥水做部分調整，讓玩家可在家中產生魔現，同樣也增加了玩家每天可打開禮物數量。

《Ingress》部分則是減少玩家與多個能量塔互動需求，並且增加能量塔在燒毀前必須入侵次數，同時縮短能量塔冷卻時間，而玩家還能為每個能量塔一時部署兩個L7和L8共振器，此外更將能量塔充電變成獲得Sojourner徽章的每日任務之一。

擴展更多擴增實境應用可能

除了宣布因應疫情調整旗下遊戲玩法，Niantic更宣布收購3D空間技術應用公司6D.ai，預期未來將可建構充滿動態變化的3D世界地圖，並且進一步加強擴增實境應用體驗，預期未來將能結合與Qualcomm合作擴增實境硬體設備，讓擴增實境遊玩感受更加豐富。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》