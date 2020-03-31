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8個不該買《動物森友會》的理由？ 網友直言：不適合速食玩家

聯合新聞網 / 綜合報導
《集合啦！動物森友會》盒裝版，建議售價1,890元。圖／摘自任天堂官網
《集合啦！動物森友會》盒裝版，建議售價1,890元。圖／摘自任天堂官網

最近任天堂出推出的新遊戲《集合啦！動物森友會》在網路上引起一陣旋風，引起玩家爭相搶購。但有網友試玩三天後得出「8個你不該買《動物森友會》的理由！」，並PO上Dcard，引起正反雙方網友熱烈討論，甚至有網友直言「這遊戲不適合速食玩家」。

《動物森友會》主打的遊戲時間與現實同步，加上會對玩家噓寒問暖的鄰居，即使單機遊戲也能體會社交感，能夠給予玩家強烈的代入感。然而有網友試玩三天後在Dcard發文，點出八個反推《動物森友會》的理由：

1.「與現實時間同步，排擠夜貓子」

原PO表示：「身為一個早出晚歸的廣告業社畜我平均八點半下班，能玩遊戲的時間當然只有睡前這段時間，所以我永遠只看得到動物森友會的永夜版本。」更令原PO困擾的是「而且森友會裡的商店營業時間只從早8到晚10」令原PO忍不住抱怨「我每天都用火影忍者式衝刺去商店賣東西」。

2.「毫無彈性的遊戲節奏，等到天荒地老」

令原PO抱怨的第二點是遊戲節奏過慢、等待時間太長，「遊戲裡蓋個房子得等至少一天才會建好，種棵樹要三天才長大」，且她強調「而這個三天，是現實生活中的三天」。

3.「UX（User Experience，用戶體驗）友善度沒跟上時代」

這部分原PO點出，要給別人東西只能丟在地上、明明是要使用工具台，會變成砍／鏟／補工具台、要挖洞一不小心就會挖錯地方……等幾點，說明遊戲體驗有諸多不便之處。

4.「是當我24hr 都拿來玩遊戲？」

原PO表示「這個世界的NPC話都巨多」，她表示遊戲有必要呈現的故事她能理解，但「平常重複性的交易、噓寒問暖的台詞，也是逐字顯示」，令玩家只能按快進鍵，且按過頭還需要重新來過，令原PO感到崩潰。

5.「高重複性，玩到恍神也不礙事」

原PO表示，由於島上每天的物資是固定的，所以每天砍完樹、採完礦石後，剩下能做的就只有釣魚跟抓蟲。令原PO大嘆男友問起能做什麼時，她最常回答的就是「沒，要等明天」。

6.「追求角色外表的玩家會崩潰」

這點原PO並不是嫌角色醜，而是指在遊戲過程常常會被黃蜂叮滿頭包，但要吃藥又非常麻煩，只好忍受著角色頂著一頭腫臉完成任務。原PO表示「但這期間角色就會超醜，我的心情也會超醜」。

7. 「8人同機遊玩的噱頭基本在騙其他七個人買主機」

《動物森友會》很特別地推出與朋友連線同玩的功能，看似非常吸引人，但原PO指出「這遊戲基本 1P（島民代表）以外的玩家只能在旁邊轉圈圈，頂多幫1P 砍個樹、撿個東西」，令原PO大嘆這功能根本是在騙其他人買遊戲主機。

8.「不便宜，近兩千的售價」

光是《動物森友會》的遊戲本身售價就要1890台幣，不含Switch主機。而任天堂這次還特別推出《動物森友會》特別版藍綠配色主機，定價9780，且目前實際價格疑似被炒高，有報導指出特別版主機被炒到13000以上。

對於上述八點，有網友同意，也有網友反駁，認為原PO打從一開始就誤會遊戲定位：「動森本來就不屬於牧場類遊戲，也沒有所謂的「結局」，所以不是給你肝個幾天就能破關的遊戲，而是每天都可以進去玩一下的休閒遊戲。」、「這遊戲就是慢活社交遊戲，想要蒐集全圖鑒還至少要一年」，並且直接總結「這遊戲不適合速食玩家」。

速食 社交 動物森友會 Switch

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