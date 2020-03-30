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Epic Games公佈全新跨平台發行模式 讓開發者以更具彈性方式打造遊戲

聯合新聞網 / 楊又肇

Epic Games稍早宣布全新遊戲跨平台發行業務模式，讓遊戲開發者能以更具彈性方式對外銷售推廣旗下遊戲內容。

依照Epic Games說明，未來透過Epic Games Store代理發行遊戲，將可由開發者全權持有內容版權，同時遊戲設計方向也由開發者規劃決定，而Epic Games方面將可提供遊戲開發期間向工作人員支付薪資，以及包含所有客服、在地化內容與行銷相關費用。

而遊戲銷售獲利部分則由Epic Games與開發者對分，意味開發者除了可省去遊戲製作人力相關成本，同時也能省去多數遊戲銷售推廣所需花費，甚至透過Epic Games Store銷售還能保有至少50%利潤。由於遊戲內容版權由開發者自行持有，因此開發者依然可將遊戲內容透過其他遊戲代理銷售平台推廣、銷售獲利。

相比目前常見遊戲平台銷售模式，多半會要求開發者簽署平台期間獨佔，或是以較低平台銷售分潤換取保留所有遊戲內容版權，甚至不會向開發者提供額外資金支助，意味Epic Games希望藉由讓開發者有更高獲利，進而更願意將遊戲透過Epic Games Store平台銷售。

在此之前，Epic Games創辦人暨執行長Tim Sweeney便曾表示，希望Epic Games Store可以成為讓玩家獲得更多遊玩樂趣，同時也能全面協助開發者推行各類遊戲內容，並且讓遊戲市場以更健全形式發展。

目前包含參與製作《最後守護者》的genDESIGN、《Inside》與《地獄邊境 (Limbo)》獨立遊戲工作室Playdead，以及《心靈殺手 (Alan Wake)》與《控制 (Control)》開發商Remedy Entertainment都已經與Epic Games簽署合作，同時Epic Games也計畫藉此吸引更多遊戲開發者加入。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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