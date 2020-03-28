Sony打造音樂製作服務FlowMachines 以AI協助編曲者激發靈感

Sony稍早由旗下電腦科學實驗室Sony CSL宣布，推出以人工智慧技術為基礎的音樂製作服務FlowMachines，並且透過YouTube頻道《Tokyo LosT Tracks -サクラチル-》展示透過此項服務所創建音樂。

1996年便成立於法國巴黎的Sony CSL，從2012年便投入FlowMachines項目研發，當時便發想藉由電腦科學結合設人文互動，配合人工智慧方式擴大音樂創作可能性。

在FlowMachines服務運作模式中，將會藉由Sony CSL透過音樂數據分析打造的Style Palette學習模型進行訓練，而使用者則必須決定伴奏風格、和弦，即可生成各類伴奏及和弦組合的音樂內容，同時能以4小節x4或8小節x2模式呈現。

而透過FlowMachines服務創作音樂內容能直接以DAW編曲軟體調整，同時也能透過MIDI檔案格式輸出，並且用於各類影片、遊戲等創作內容。

依照Sony CSL的說法，FlowMachines服務並非準備用於取代傳統編曲創作模式，而是希望藉由人工智慧技術輔助，協助編曲創作者能因此獲取更多音樂靈感，進而能創作更多前所未有的音樂內容，而非侷限在既有創作瓶頸。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》