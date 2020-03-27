CRYENGINE遊戲引擎對應Android平台 手遊也能有PC等級畫面

Crytek稍早宣布將旗下CRYENGINE遊戲引擎搬移到Android，希望能進一步吸引更多手機遊戲、3D應用內容使用。

而此項引擎技術也將與Google合作，將使PC等級影像渲染效果，以及CRYENGINE遊戲引擎去年宣布加入的Neon Noir即時光線追跡技術，可以具體在Android平台上呈現。

Crytek預計會在今年下半年以beta形式向遊戲開發者提供測試，目前則是先開放開發者預先註冊。

至於在iOS平台支援部分，Crytek在很早之前就已經配合第三人稱射擊遊戲《The Collectables》，將把CRYENGINE遊戲引擎應用模式帶到iOS平台。

同時，未來行動版CRYENGINE遊戲引擎本身將以免授權方式提供使用，但是應用內容一旦在市場有銷售獲利情況，則會採每套應用內容收取5%比例分潤計費，意味開發者可以在內容設計階段免費以CRYENGINE遊戲引擎開發，直到實際成品產生銷售獲利情況才需要以分潤方式向Crytek支付使用費，對於開發者而言將能以更具彈性方式獲取技術資源。

而Unity或Unreal Engine，其實也分別各有免費提供給開發者使用情況，但同時也聲明若開發者透過這些遊戲引擎打造內容獲利超過一定範圍，就必須以分潤方式付費。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》