《瘟疫公司》免費追加新模式 但這次要「避免病毒大流行」

隨著武漢肺炎疫情全球爆發，《瘟疫公司》這套以科學模組為本，現在來看根本預知未來的經典遊戲，即將迎來全新免費模式，但這次玩家不會成為「病毒製造者」，而是要改當「防疫戰士」，想盡辦法阻止瘟疫肆虐全人類。

《瘟疫公司》（Plague Inc.）遊戲開發商 Ndemic Creations 在官方網站上宣布，他們決定捐款 25 萬美元給流行病預防創新聯盟（CEPI）與世界衛生組織（WHO）的 COVID-19 抗疫基金。

雖然全世界對 WHO 帶有相當程度的不信任，但這兩個組織現正積極研發武漢肺炎的病毒疫苗，《瘟疫公司》想用實際的捐款，協助人類對抗全新型態的病毒。

《瘟疫公司》的創造者 James Vaughan 說，八年前他製作《瘟疫公司》時，他從未想過現實世界有天會變得像遊戲場景一樣，出現肆虐全球的新病毒且造成大流行。

此外，James Vaughan 也沒想到許多人類現在居然會一邊遊玩著《瘟疫公司》，一邊度過這場可怕的瘟疫。

除了為 WHO 和 CEPI 提供捐款外，Ndemic Creations 也不斷被問起是否可以製作一個新模式，讓玩家不再成為「病毒製造者」，從而轉變成「防疫者」，在遊戲中阻止疾病爆發。

對此 Ndemic Creations 指出，他們決定聽取意見，為《瘟疫公司》添加新的遊戲模式，使玩家有機會從致命的疾病大流行中拯救全世界。

在即將發表的新模式中，玩家將接收到許多關於流行疾病的相關資訊，隨著疫情逐漸發展，透過加強醫療保健系統，並實施與當前人類採取的相同行動，如隔離、分流、關閉公共服務等，最終目標是阻擋瘟疫爆發。

Ndemic Creations 正在與世界衛生組織和全球疫情警報和反應網路（GOARN）的專家共同合作，協助開發新的遊戲模式，力圖呈現最人類抗疫最真實的樣貌。

《瘟疫公司》新模式將採免費更新形式釋出，玩家未來也將有辦法直接透過遊戲，為 WHO 的 COVID-19 抗疫基金進行捐款。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》