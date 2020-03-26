台灣限量銷售 SONY推《Final Fantasy VII Remake》遊戲主機同捆組
索尼互動娛樂台灣表示，將在4月10日起於台灣地區開放銷售《Final Fantasy VII Remake》遊戲主機同捆組。
配合《Final Fantasy VII Remake》即將在4月10日於全球地區發行，台灣索尼互動娛樂宣布將在當天同步於台灣地區推出Final Fantasy VII Remake Pack遊戲主機同捆組。
Final Fantasy VII Remake Pack遊戲主機同捆組將以建議售價新台幣12980元價格銷售，並且將以限量形式提供，本身並未做特別外觀塗裝設計，但是將會加贈以《Final Fantasy VII Remake》主角克勞德的PlayStation 4動態佈景主題，儲存容量則是1TB，並且採用極致黑配色設計。
《Final Fantasy VII 重製版》是基於1997年於PlayStation平台推行的《Final Fantasy VII》進行重製，除了進一步深入《Final Fantasy VII》世界觀，並且以角色、場景重製形式呈現，另外也將加入全新遊玩體驗。
此外，首波預計發行的遊戲內容將詮釋克勞德一行人在魔晄都市「米德加」的冒險故事，之後預計會以多章節方式詮釋《Final Fantasy VII》完整故事。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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