KDDI成為第7家加入NVIDIA GeForce NOW服務的電信業者
日前正式宣佈GeForce NOW開始以正式版本服務運作後，NVIDIA稍早隨著日本電信業者KDDI於日本地區開通旗下5G網路服務後，宣布由KDDI成為第7家加入GeForce NOW串流遊戲服務的電信業者。
在此之前，NVIDIA已經確認與俄羅斯SAFMAR Group、日本Softbank、韓國LG U+合作GeForce NOW聯盟 (GeForce NOW Alliance)，去年更宣布與俄羅斯Rostelecom、西班牙Telefonica，以及台灣地區的台灣大哥大在內電信業者合作。
目前GeForce NOW分別提供免費使用版本，以及每月以4.99美元計費 (但是必須訂閱一年份)的創始者版本，同時會在包含北美、歐洲、韓國、日本、俄羅斯在內30個國家地區上線運作，其中也預期包含台灣地區。
同時現階段與GeForce NOW服務合作的遊戲發行商已經累積超過100家，目前在服務上架的遊戲也已經累積達上百款，並且以每週更新持續追加。隨著5G網路陸續在全球各地佈署，預期能讓更多玩家透過不同裝置、藉由5G網路串流高解析度、支援即時光影追跡效果的遊戲內容。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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